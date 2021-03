vor 52 Min.

Lohnt sich der Aufbau eines Nahwärmenetzes in Bobingen doch?

Plus Wie sollen Häuser in Bobingen künftig beheizt werden? Die Stadtverwaltung sagt, ein Nahwärmenetz sei unrentabel. Jetzt widerspricht ein privater Betreiber.

Von Elmar Knöchel

Im Stadtbereich Bobingen wird fleißig gebaut. Denn Wohnraum wird hier, genauso wie in allen anderen Gemeinden im Landkreis, dringend gebraucht. Dass dieser Wohnraum auch beheizt werden muss, ist klar. Weniger Klarheit herrscht in Bobingen bei der Frage, wie dies geschehen soll. Klassisch über an ein Erdgasnetz angeschlossene Individualheizungen in jedem Haus oder über ein Nahwärmenetz.

Die Sache ist offenbar nicht so einfach. Angeschoben wurden die Überlegungen der Verwaltung in der letzten Bauausschusstagung durch einen gemeinsamen Antrag von Freien Wählern und CSU-Fraktion. Dabei sollte die Möglichkeit eines Netzes unter Einbeziehung der Baugebiete Point IV, Point V und der städtischen Großabnehmer Aquamarin, Singoldhalle und den Schulen an der Krumbacher Straße geprüft werden.

Der Betreiber einer Biogasanlage in Bobingen widerspricht der Verwaltung

Martin Gawronski, der Betreiber einer Biogasanlage im Bobinger Norden, widerspricht nun der Einschätzung der Verwaltung, der Aufbau eines solchen Netzes sei unrentabel. „Zur Darstellung des Sachverhaltes wurden nur überalterte Gutachten zurate gezogen“, erklärt Gawronski. Die jüngste dieser Studien sei mittlerweile schon wieder sieben Jahre alt. In einer innovativen Branche wie der Energietechnik sei das quasi eine Ewigkeit, sagt der Fachmann. Die zugrunde gelegten Zahlen seien daher schlicht und einfach veraltet und hätten keinerlei Aussagekraft mehr. Die Technik habe sich in großen Schritten weiterentwickelt.

Außerdem hätte man im Stadtrat auch den Eindruck erweckt, dass auf die Stadt große Investitionskosten für den Bau eines Hackschnitzel- oder Erdgas-Blockheizkraftwerkes zukommen könnten. Doch auch hier sei der Sachstand eigentlich ein anderer. So betreibe die Wärmenetz Point GmbH & Co. KG (WNP), deren Inhaber Martin Gawronski ist, bereits seit 2012 ein Netz in Bobingen, das eine Gärtnerei und Wohnhäuser in der Point beliefert.

Auf eigene Kosten hat die WNP ihr Netz im gesamten Gebiet Point IV erweitert, sodass die Nahwärme aus der Biogasanlage dort für jeden Haushalt verfügbar ist. Zudem liegen bereits Anschlussverträge für den Kindergarten in der Point IV, für acht Doppelhaushälften der Grundstücks- und Wohnungsbau GmbH der Stadt Bobingen (GWB) und mehrerer Einfamilienhäuser vor.

Einen „grüneren“ Energieträger könne es gar nicht geben, betont der Energieerzeuger. Denn die Anlage werde zu großen Teilen durch den anfallenden Pferdemist eines Bobinger Reiterhofes und der anfallenden Gülle aus umliegenden landwirtschaftlichen Betrieben gespeist. Die restlichen Einsatzstoffe seien Gras und Ackerfrüchte aus der näheren Umgebung.

Allerdings würde er sich seitens der Stadt mehr Unterstützung wünschen. Nicht nur, dass im Baugebiet Point IV zusätzlich zu seinem Nahwärmenetz ein Erdgasnetz verlegt wurde, Martin Gawronski erhält aus datenschutzrechtlichen Gründen keine Adressen der Grundstückskäufer. So muss er jede einzelne Adresse selber ausfindig machen. Bei Abschluss der Verträge sei schlicht vergessen worden, einen Hinweis auf die Weitergabe der Daten an den Energielieferanten einzufügen, dem die Käufer hätten zustimmen oder ablehnen können. So laufe man nun Gefahr, dass sich ein Teil der Häuslebauer für Erdgas entscheiden wird, ohne sich über die Möglichkeiten der Nahwärme zu informieren.

Nahwärmenetz für das Neubaugebiet in Bobingen?

Das wäre schlecht für beide Träger. Denn nichts fürchte ein Netzbetreiber mehr, als ein nicht ausgelastetes Netz. Für das neue, an die Point IV anschließende Baugebiet Point V, habe man bereits Interesse angemeldet. Das bestätigt auch Klaus Wassermann, Geschäftsführer der Bobinger GWB. Man sei bereits in Gesprächen und seitens der GWB sei man zuversichtlich, ein Nahwärmenetz im Bereich Point V etablieren zu können, sagt Wassermann.

Allerdings trifft beides nicht ganz den Kern des Antrags von Freien Wählern und CSU im Stadtrat. Denn es geht ja auch um die Großabnehmer Aquamarin und Singoldhalle sowie die Schulen. Allein der Wärmebedarf des Bades sei höher, als der Energiebedarf der beiden Baugebiete zusammen. Auch hier meldet Martin Gawronski großes Interesse an und hat sich schon Gedanken zur technischen Umsetzbarkeit gemacht. Doch nun habe man bei der Stadt beschlossen, erst einmal eine Studie zu einem möglichen Nahwärmenetz in Auftrag zu geben. Kostenpunkt dieser Studie: „Im niedrigen fünfstelligen Bereich“, wie es aus eingeweihten Kreisen heißt.

Was den Biogaschef stört: „Außer mit Herrn Wassermann von der GWB hat noch niemand mit uns gesprochen. Das hätte man doch zumindest tun können, bevor man einen hohen Geldbetrag für eine Studie ausgibt.“ Diese Sichtweise teilt auch Rainer Naumann von den Freien Wählern in Bobingen. „Eine Studie hätte man nach erfolglosen Gesprächen immer noch in Auftrag geben können.“ Zumal Martin Gawronski im Bobinger Norden nicht der einzige Interessent für den Aufbau eines solchen Netzes sei. Auch ein Anbieter, der bereits ein derartiges Nahwärmenetz in einer Gemeinde im Norden Augsburgs betreibt, sei zu Gesprächen bereit. Und es gebe noch einen weiteren Betreiber einer Biogasanlage in Bobingen, den ebenfalls noch niemand gefragt habe.

Vor- und Nachteile eines Nahwärmenetzes

Vorteile:

Die Blockheizkraftwerke an der Biogasanlage werden wärmegeführt gefahren, das heißt, sie erzeugen in der kalten Jahreszeit mehr elektrische Leistung. Damit fällt auch mehr Abwärme an.

werden wärmegeführt gefahren, das heißt, sie erzeugen in der kalten Jahreszeit mehr elektrische Leistung. Damit fällt auch mehr Abwärme an. Die nötige Technik ( Biogasanlage ) ist bereits vorhanden und muss nur ausgebaut werden.

) ist bereits vorhanden und muss nur ausgebaut werden. Kein Gasanschluss im Haus, aus den Leitungen kommt „nur“ warmes Wasser.

Leichterer Zugang für die Häuslebauer zu den Förderungen aus den KfW-Programmen. Im Haus wird keine aufwändige Heiztechnik und kein Kamin erforderlich.

Der Nahwärmeversorger übernimmt die Wartungskosten und den Aufwand für eventuell erforderlichen Ersatz.

Nachteile:

Im Haus müssen ungefähr zwei Quadratmeter Fläche für eine Übergabestation bereitgehalten werden.

Hausbesitzer sind zehn Jahre an den Energielieferanten gebunden.

Für den Anschluss und die Übergabestation sind einmalig Kosten von rund 5000 Euro fällig.

