Lorenz Müller kandidiert erneut als Bürgermeister

Mit dem Ausbau der Fuggerstraße will Schwabmünchen Aufenthaltsqualität und Barrierefreiheit in der Stadtmitte schaffen.

Die CSU nominiert Lorenz Müller für eine dritte Amtszeit in Schwabmünchen. Der Amtsinhaber spricht über den Wirtschaftsstandort, Wohnraum und die Wertachkliniken.

Von Christian Kruppe

Ihren Hut in den Ring um das Bürgermeisteramt in Schwabmünchen haben bislang Margit Stapf von den Grünen und Konstantin Wamser von der SPD geworfen. Nun ist auch Amtsinhaber Lorenz Müller offiziell von der CSU nominiert worden. Müller, der sich 2008 gegen gegen Frank Weiher (Freie Wähler), Bernd Zeitler ( SPD) und Siegfried Beck ( FDP) durchsetzte, hatte bei seiner Wiederwahl 2014 keinen Gegenkandidaten.

Im Foyer der Schwabmünchner Stadthalle herrschte am Donnerstagabend schon fast ein wenig Enge. Etwa 75 Gäste waren gekommen, um der Nominierung des Bürgermeisters Lorenz Müller beizuwohnen. Bernhard Albenstetter, der Vorsitzende des CSU-Ortsverbandes hob eines hervor: „Es freut mich, dass Lorenz Müller weiter die Verantwortung für Schwabmünchen übernehmen will. Er steht für Kontinuität. Und genau die benötigen wir, denn es bringt nichts, jedem Hype nach zu rennen.“

Bürgermeister Lorenz Müller lobt seinen Vorgänger in Schwabmünchen Hans-Joachim Neumann

Dann richtete Müller seine Worte an die Gäste – wobei er zuerst einen direkt ansprach: seinen Amtsvorgänger Hans-Joachim Neumann. „Mich freut es, dass er heute da ist. Vor zwölf Jahren hat er mir Gutes überlassen“, sagte Müller. Danach wandte er sich an alle. „Ich bitte sie um ihr Vertrauen für weitere sechs Jahre“, begann Schwabmünchen Bürgermeister. Schwabmünchen bezeichnete Müller als liebenswerte und hoch attraktive Stadt. „Den Bürgern gefällt es in Schwabmünchen“, sagte Müller, um seine Marschrichtung zu definieren: „Nun gilt es dafür zu sorgen, dass dies so bleibt.“

Dazu zählt für den Bürgermeister auch die Wirtschaft: „ Schwabmünchen bietet 5500 Arbeitsplätze, das ist ein sehr guter Wert. Wir sind ein Wirtschaftsstandort und da müssen wir dran bleiben.“ Dabei führt er auch das neue Gewerbegebiet auf, dessen Flächen vorwiegend an örtliche Firmen vergeben werden sollen. Als weiteres Standbein bezeichnet Müller den Einzelhandel. „Es ist schwer, diesen zu halten“, stellt er fest. Mit Maßnahmen wie dem Ausbau der Fuggerstraße und dem Einzelhandelskonzept habe die Stadt schon viel getan, um diesen zu schützen. „Das Einzelhandelskonzept liegt nicht rum. Es ist die rechtliche Handhabe für viele Maßnahmen“, sagte der Bürgermeister. „Wir haben mit viel Mühe den Rewe-Markt in der Innenstadt gehalten, mit dem Ausbau der Fuggerstraße schaffen wir Aufenthaltsqualität und Barrierefreiheit“, ergänzte er.

Müller will in Schwabmünchen auf bezahlbaren Wohnraum setzen

Beim Thema Fuggerstraßenausbau betonte er, dass Tempo 30, die Breite von 6,5 Meter und auch Parkplätze wichtig seien. „Der Verkehr muss fließen können und auch Lkw brauchen Platz in der Stadt. Wir können nicht alles mit dem Lastenrad beliefern.“ Auch das Thema Wohnraum schnitt Müller an: „Wir setzen auf bezahlbaren Wohnraum, holen uns dafür mit der WBL einen Partner und Experten an Bord.“ Zudem will er den Druck auf die AWO bezüglich des Areals in der Taubentalstraße erhöhen. Mit dem Baugebiet im Südwesten schafft die Stadt zudem Flächen für den Bau von Einfamilienhäusern, die bevorzugt an Schwabmünchner vergeben werden sollen. „Dabei werden wir, im Gegensatz zu anderen Gemeinden beim Grundstücksverkauf kein Geld verdienen wollen“, sagte Müller.

Auch im Klimaschutz sieht er Schwabmünchen auf einem guten Weg: „Mit der Energiekarawane haben wir ein tolles Beratungskonzept, das in Schwabmünchen so erfolgreich war wie nirgends anders in Deutschland. Im Klimaschutzkonzept steht auch, dass wir fünf Windkraftanlagen bauen sollen. Aber wie soll das gehen?“

Lorenz Müller: Schließung der Wertachkliniken steht nicht zur Diskussion

In Sachen Wertachkliniken bezog Müller nochmals klar Stellung: „Eine Schließung steht nicht zur Diskussion. Auch wenn die hohe Politik solchen Häusern das Leben weiter schwer macht, halten wir an beiden Häusern fest. Wir werden in den kommenden Jahren wieder einige Millionen investieren.“ Ein Lob gab es vom Bürgermeister für das ehrenamtliche Engagement in Schwabmünchen: „ Schwabmünchen Attraktivität hängt sehr eng mit den vielen Vereinen der Stadt zusammen. Egal ob Sport, Katastrophenschutz, Kunst oder Kultur – das Angebot ist vielfältig und toll.“

Die Ausführungen Müllers kamen bei den Anwesenden gut an. 98 Prozent der stimmberechtigten nominierten ihn als Kandidaten für eine weitere Amtszeit. Landrat Martin Sailer freute sich „auf eine hoffentlich weiter gute Zusammenarbeit“. Zumal neben Wertachklinik und Hallenbadbau mit der Schulturnhalle ein weiteres großes Projekt in Schwabmünchen ansteht. Zugleich mahnte Sailer, dass die anstehende Wahl eine besondere sei. „Es wird eine Partei in die lokalen Parlamente dringen, die viel zum Negativen verändern wird. Ich hoffe, Schwabmünchen bleibt davon weitgehend verschont. Ich werde, wenn es geht gemeinsam mit allen anderen demokratischen Organisationen, alles daran zu setzen, dies möglichst zu verhindern.“

Auch der Europaabgeordnete Markus Ferber stärkte Müller den Rücken: „ Schwabmünchen kann stolz sein, Lorenz Müller zu haben. Er ist kein Bürgermeister der die Hände in den Schoß packt, sondern einer der anpackt.“

