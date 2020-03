Lukas Geirhos: Nachhaltigkeit liegt ihm besonders am Herzen

Plus Lukas Geirhos will Bobingens erster Grünen-Bürgermeister werden. Sieben Fragen an ihn - und seine Antworten.

Lukas Geirhos ist der jüngste Kandidat im Rennen um den Bürgermeisterposten in Bobingen. Der 25-Jährige tritt für die Grünen an.

Wenn Sie sich für Ihren Ort etwas wünschen könnten, was wäre das?

Offenheit und einen positiven Blick in die Zukunft. Dafür ist für mich unter anderem ein jüngerer Stadtrat nötig und vor allem ein Kulturwandel hin zu mehr Nachhaltigkeit, Unternehmertum und Digitalisierung. Dazu gilt es eine sinnvolle Balance zwischen ökonomischen, sozialen und ökologischen Aspekten zu wahren.

Was muss für die wachsende Zahl der älteren Bürger getan werden?

Im Mittelpunkt steht für mich eine wertschätzende, aktive Einbindung ins soziale Leben. Eine barrierefreie Infrastruktur, ausreichend Pflegeplätze und fair bezahltes Fachpersonal sollten selbstverständlich sein. Dass es erstmals mehr ältere als junge Menschen gibt, ist eine Aufgabe für alle Generationen.

Wie nutzen Sie die neuen sozialen Medien und was halten Sie davon?

Soziale Medien nutze ich zur Information, Inspiration, aber vor allem: Kommunikation, sowohl privat als auch politisch. Ich sehe viel Potenzial darin, dass Interessierte auf Plattformen wie Instagram und Facebook aktiv interagieren können. Werte, die offline gelebt werden, sollten auch im Internet gelten.

Wo ist Ihr Lieblingsplatz in Ihrem Ort?

Nachdem ich gerne Laufen gehe, um einfach mal abschalten zu können, ist einer meiner Lieblingsorte der Anfang der Fischtreppe am Stausee am Abend bei Sonnenuntergang mit Blick auf die Wälder. Dort schaue ich am liebsten dem rauschenden Wasser beim Fließen zu und genieße in Ruhe unsere schöne Heimat.

Welche positiven Eigenschaften würden Sie bei einem Bewerbungsgespräch nennen?

Ich bin ehrlich, respektvoll, neugierig und geprägt von Werten: Mut und Aufgeschlossenheit zu Neuem, mit Offenheit für Ideen und offenen Ohren für Menschen. Für mich ist wichtig für Ideen zu brennen und mein Umfeld zum Positiven zu verändern, zu gestalten. Machen ist wie wollen, nur krasser.

Was sind Ihre persönlichen Untugenden?

Manchmal gönne ich meinem Umfeld und mir selbst wenig Ruhe, weil ich ständig auf der Suche nach den richtigen Lösungen bin. Das hängt ein bisschen damit zusammen, dass mir Schwarz-Weiß-Denken fremd ist und mich Ausreden langweilen. Anpacken und Dazulernen. Das ist mein Credo.

Welche drei Themen würden Sie als Erstes anpacken?

Zuerst will ich das Thema Nachhaltigkeit angehen: Nachhaltige Energieversorgung, pestizidfreie Kommune, ein Netzwerk zur Vermarktung lokaler Produkte und den Radverkehr. Daneben digitale Initiativen anstoßen wie eine Ideenplattform sowie die Vereine auf Augenhöhe beteiligen und fördern. (mcz)

Lukas Geirhos im Steckbrief:

Alter: 25

Aufgewachsen: Bobingen

Wohnort: Bobingen

Familienstand: ledig

Kinder: keine

Ausbildung und Beruf: Abitur am LWG SMÜ, Duales Studium als Wirtschaftsingenieur (B. Eng.) an DHBW Mannheim in Kooperation mit Linde Engineering Pullach, unbefristete Übernahme bei Linde Engineering, Masterstudent an der Polytechnischen Universität Madrid in Organisational Engineering

Hobbys: Klarinette spielen, Sport treiben, Neues entdecken

Politische Ämter, Vereinsmitgliedschaften, Ehrenämter: Stadtkapelle, Kolping und Feuerwehr Bobingen, TSV Straßberg

Entspannung: finde ich beim Laufen im ruhigen Wald bei frischer Luft

