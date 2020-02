vor 49 Min.

Lustig, vital und überraschend - der Pfarrfasching

Nach einem Jahr Pause gibt es wieder den Pfarrfasching in Bobingen. Dabei wird auch ein Geheimnis gelüftet

Von Anja Fischer

Ein Jahr hatte der Pfarrfasching in Bobingen Pause und die Mitglieder und Faschingsbegeisterten der Pfarrei St. Felizitas fieberten zuletzt den diesjährigen Aufführungen richtig entgegen. Zahlreiche Gruppierungen aus der Pfarrei hatten sich diesmal einen Beitrag ausgedacht, auch einige „Neulinge“ wie die Kirchenverwaltung, die Gruppe Silberfit und die Sozialstation waren mit dabei und sorgten dafür, dass die Vielfalt der Kirchengemeinde auch bei diesem Faschingsspektakel so richtig zur Geltung kam.

Organisiert hatten den Pfarrfasching Dr. Max Wohlgschaft und Pfarrgemeinderatsvorsitzender Patrick Schindler. Durch das Programm führte in bewährter Weise Dr. Ulf Birkenhauer, der seine Überleitungen gekonnt in eigene Lieder verpackte und darin durchaus so manche Kritik an Kirche und Politik unterbrachte.

Gute Stimmung vor dem Beginn des Pfarrfaschings

Die Stimmung jedenfalls war bereits im Vorfeld bestens. Schon lange vor dem offiziellen Beginn konnte man lautes Lachen und Gläserklirren aus der Garderobe vernehmen. Dort wurden alle Teilnehmer professionell geschminkt, bevor es auf die Bühne des Laurentiushauses ging. „Landpfarrer“ Dr. Ulf Birkenhauer versprach: „Humor ist heute hier der Herr im Haus.“

Für mehr Transparenz waren dann aber zuerst Wolfgang Gastl, Walter Fehle sowie Dr. Max Wohlgschaft von der Kirchenverwaltung. Auch wenn die Tagesordnung dort mit beten und Pfarrer loben beginnt und die offizielle Kleiderordnung ein Büßergewand für unerledigte Aufgaben vorsieht, verrieten sie nach einigem Zögern doch den Hauptgrund der Renovierung des Pfarrheims: eine neue Wellness-Oase sei dort im Keller eingebaut.

Neue Hüte in Bobingen

Keine alten Hüte, sondern top moderne Neukreationen hatte danach der Frauenbund mit einer ganz besonderen Modenschau im Gepäck, während die Gruppe Silberfit alle im Saal zum Mitmachen einlud bei einem ganz besonderen Fitness-Programm für Jung und Alt.

Zeitkritik gab es zwischendurch von Ansager Birkenhauer, der herausstellte, was für eine Innovation einst der heute so verteufelte Dieselmotor war.

Die Gruppe Crossover verriet vor der Pause eine weiteres Geheimnis aus der Pfarrei: nur im unterirdischen neuen Priestergrab auf dem Bobinger Friedhof kann ein Bobinger Pfarrer wirklich einmal Ruhe finden. Deshalb führt dort auch vom Pfarrheim ein Tunnel hin.

Eine Begegnung der dritten Art hatten die beiden Senioren Gerald Achatz und Dr. Max Wohlgschaft mit der neuen Wellness-Toilette im Pfarrhaus, der ganze Stolz von Queen Mum - Theresia Zettler.

Einladung zum Träumen

Zum Träumen luden dann Carolyn Kreuzer und Barbara Heider von der Sozialstation ein. Die beiden sangen und tanzten sich als zwei echte Dancing Queens vom Schlafzimmer auf die Showbühne und wären wohl die zwei Traumfrauen für Hermine Veh und Anni Gastl gewesen, die sich musikalisch auf Brautschau begeben hatten. Helau!

Das bayerische Bier besangen die drei Tenöre Heinz Birkenhauer, Dr. Max Wohlgschaft und Dr. Ulf Birkenhauer und rieten allen Besuchern: „Sieben Tage in der Woche trinken echte Männer bayerisches Bier!“. Ob das allerdings so gut ist vor einem Flug mit Kolping Airlines? Das Boden- und Bordpersonal sowie die Passagiere von Jungkolping jedenfalls hatten so ihre Probleme vor dem Abflug und boten damit so einiges für die Lachmuskeln ihrer Zuschauer. Ganz und gar nicht „zum Wegschmeißen“ war die letzte Darbietung des Abends: ein Mülltonnenballett der Gruppe Caminando, das mit so mancher Überraschung aufwarten konnte und mit Rhythmus und Action daher kam.

