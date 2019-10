vor 21 Min.

Märchen und Abenteuer diesmal nicht für Kinder

Mitglieder des Königsbrunner Literaturkreises stellen Romane unterschiedlichen Genres vor

Moderne Märchen- und Abenteuerromane waren das Thema der Literarischen Matinee im Lesecafé der Stadtbücherei. Gerade jetzt im Herbst freut sich das interessierte Publikum wieder auf neuen Lesestoff. Jeden Monat stellen Mitglieder des Königsbrunner Literaturkreises besondere Bücher und Autoren vor.

Diesmal eröffnete Ines Knopp die morgendliche Runde mit ihrer Begeisterung über den syrischen Erzähler Rafik Schami. „Eigentlich sollte man sich ja Bücher nicht nach dem Titelbild aussuchen, doch als ich in einer Buchhandlung über das wunderbar gestaltete Buch „Erzähler der Nacht“ gestolpert bin, musste ich es mitnehmen“, erzählte Knopp.

Beim Lesen wurde sie geradezu eingesogen von der detailverliebten märchenhaften Sprache, wie sie schilderte. „Das findet sich auch in den anderen Büchern des Autors. Als er dann eines Tages nach Augsburg zu einer Lesung kam, überraschte er, da er sein Buch nur anfangs kurz in der Hand hatte. Dann legte er es aus der Hand und erzählte den ganzen Abend.“

Ihre Begeisterung fesselte die Zuhörerinnen bereits, als sie von der Lebensgeschichte dieses außergewöhnlichen Autors berichtete, der zu den erfolgreichsten deutschsprachigen Autoren gehört. Dazu gibt es eine schier unendlich lange Liste Bücher aus seiner Feder, darunter auch der Titel „Sophia oder der Anfang aller Geschichten“ von dem Ines Knopp an diesem Morgen berichtet. Erzählt werden die zwei Lebensgeschichten zweier Männer, Karim und Salman, die durch Sophia miteinander verbunden sind. Sophia war Karims große Liebe, sie heiratete aber einen reichen Goldschmied. Salman ist Sophias einziger Sohn, der nach Italien emigriert und zu Glück und Wohlstand gekommen ist. Als Salman nach einer Generalamnestie Syriens noch einmal in sein Vaterland zurückkehrt, muss er erfahren, dass er vom Geheimdienst gesucht wird und erneut fliehen. Da Sophia noch ein Versprechen bei Karim gut hat, muss sich nun zeigen, ob er sein Wort hält. Doch an der spannendsten Stelle hält Knopp inne, denn sie wolle ja, dass sich das gespannte Publikum selbst das Buch zur Hand nimmt.

Brigitte Dlugosch stolperte über eine Literatursendung im Radio, die das Genre des Abenteuerromans zum Thema hatte. Dort rief eine Hörerin an und fragte nach einer Empfehlung, doch die Moderatorin wusste in diesem Moment auch nur eines zu nennen. Da kam Dlugosch ins Grübeln. Was gehört alles zu einem Abenteuer fragte sie in die interessierte Runde. Mut, Einsatzbereitschaft, Eigeninitiative, Angstbeherrschung aber auch die Akzeptanz eines etwaigen Scheiterns und auch die Konsequenzen daraus zu tragen. Das erinnerte sie an die Beschreibung Alexander von Humboldts in dem Buch „Die Vermessung der Welt“ von Daniel Kehlmann. Dieser kämpfte sich durch Urwald und Steppe, kriecht in Erdlöcher und lässt sich in das Innere eines Vulkans abseilen.

Auch bei der Vorstellung des zweiten Titels „Die Schrecken des Eises und der Finsternis“ von Christoph Ransmayr spürt das faszinierte Publikum bei den Erzählungen Dlugoschs fast schon den Wagemut und die Abenteuerlust auf der Haut. Ransmayr berichtet von der „k. u. k. österreichisch-ungarischen Nordpolexpedition“ in den Jahren 1872 bis 1874, bei der das Franz-Josef-Land entdeckt wurde, eine Inselgruppe im Nordpolarmeer. Mit diesen beiden Abenteuerromanen stellte Dlugosch zwei sehr unterschiedliche Bücher vor, auch wenn sie zum gleichen Genre gehören. Kehlmann lässt sich leicht und manchmal auch humorvoll an, dagegen verlangt der Titel von Ransmayr schon etwas Durchhaltevermögen. Dieses wird dann auch mit einer interessanten und historisch fundierten Geschichte belohnt. (AZ)

Die nächste Literarische Matinee findet am Donnerstag, 24. Oktober um 10 Uhr in der Stadtbücherei statt. Dann stellen Literaturkreis-Leiterin Marion Kehlenbach und Heidi Hultsch die Bücher der diesjährigen Shortlist für den deutschen Buchpreis vor.

