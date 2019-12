vor 25 Min.

Märchenhafte Geschichte zum Thema Zeit

„Die Geschichte von der kaputten Uhr“ im Jugendzentrum Matrix

Von Sabine Hämer

Zum traditionellen Programm des Vereins Kunst lebt in Königsbrunn (Klik) gehört stets ein ausgewähltes Theaterstück für Kinder. Heuer wurde „Die Geschichte von der kaputten Uhr“ gezeigt. Christine Ostruschka von Klik freute sich über rund 80 Besucher, die das Theaterangebot im Jugendzentrum „Matrix“ sahen. Während auf dem nahen Weihnachtsmarkt reges Treiben herrschte, trafen sich zahlreiche Kinder, begleitet von Eltern und Großeltern, zu einer unterhaltsamen Theaterstunde im dekorierten Saal des Jugendzentrums.

Dort präsentierte das Moussong Theater mit lustigen, handgefertigten Figuren und fantasievollen Bühnenbildern „Die Geschichte von der kaputten Uhr“. Gemeinsam mit Ehefrau Kerstin spielte Sven Tömösy-Moussong den Gästen mit seinen in Handarbeit gefertigten Figuren die märchenhafte Geschichte rund um das Thema Zeit vor. Zur Handlung: In einer Stube tickt eine alte Wanduhr gemächlich vor sich hin. Im Uhrenkasten ist neben der gemütlichen Wohnstube des dicklichen Uhrmanns, der die Uhr hegt und pflegt, auch eine Kuckucksschule untergebracht. Dort im Obergeschoss üben sich putzige Holzvögel, je nach der Uhrzeit, in der Kunst des Kuckuck-Rufens. Doch eines Tages blockiert das Getriebe der nostalgischen Uhr und diese bleibt stehen. Die Kuckucksschule muss vorübergehend geschlossen werden und der gewissenhafte Uhrmann sucht verzweifelt nach der schadhaften Stelle in der Mechanik. Obwohl seine Freundin, eine gefräßige Motte, anfangs eher störend als hilfreich erscheint, unterstützt sie ihren Freund schließlich tatkräftig. Tatsächlich gelingt es den beiden, der alten Uhr zur Rettung neue Zeit einzuflößen. Die Uhr erwacht zu neuem Leben und auch die Kuckucksschule kann wieder den Nachwuchs ausbilden.

Für die Aufführung gab es großen Applaus. Viele Besucher betrachteten nach der Vorstellung die handgefertigten Puppen und Requisiten aus der Nähe. Geduldig beantworteten die beiden Akteure, die heuer bereits auf ihr 28-jähriges Bühnenjubiläum zurückblicken können, allerlei Fragen zur Aufführung.

