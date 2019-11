vor 3 Min.

Magische Momente beim Abendessen

Star-Mentalist Louis von Eckstein liest in der Wertachau Gedanken und entlarvt Lügen

Von Christian Kruppe

Lügen erkennen, Gedanken lesen und andere Zaubereien. Dazu ein exklusives Drei-Gänge-Menü. All dass erwartete die Gäste am Freitagabend im Gasthaus „Zur Wertachau“, denn dort ist der Mentalist Louis von Eckstein mit seinem „Magic Dinner“ zu Gast. Und inzwischen ist er ein großer Name in der Branche: Erst vor gut vier Wochen bekam von Eckstein den „Merlin Award“ als „Best Menalist Germany 2019“ von der Internationalen Zauberervereinigung verliehen. Im Rahmen einer großen Gala in Waiblingen wurde Louis diese Ehre zuteil, den Preis gab es aus den Händen von Tony Hassini, dem Vorsitzenden der mit mehr als 40000 Mitgliedern größten Zauberervereinigung. Somit steht Louis von Eckstein in einer Reihe mit Siegfried und Roy oder David Copperfield, die ebenfalls diesen Preis schon bekommen haben.

Doch dieser Preis soll am Freitagabend nicht im Mittelpunkt stehen. „Am Freitag steht die Magie doppelt im Mittelpunkt. Es gibt ein zauberhaftes Drei-Gänge-Menü und meine Magie“, erklärt Eckstein den groben Ablauf. „Zwischen den Gängen gibt es magische und zauberhafte Momente. Dabei werde ich die Gäste aus der Realität entschweben lassen“, verspricht der Magier.

Die Gäste erwarten tolle Tricks, vor allem wird Louis von Eckstein mit seiner Fähigkeit als Mentalist auftrumpfen. Kein Gedanke wird ihm verborgen bleiben.

im Gasthof zur Wertachau, am Freitag, 8. November, Beginn um 19 Uhr. Es gibt ein Drei-Gänge-Menü mit Zaubershow für 47,50 Euro pro Person. Reservierung erbeten, Telefon 08232/9965980.

