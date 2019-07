09:45 Uhr

Maibaum brennt nach Blitzeinschlag

Die Girlande fing Feuer. Feuerwehr hatte Brand schnell unter Kontrolle, allerdings musste der Burschenverein den Baum danach abbauen.

Ein Blitz hat am Sonntagfrüh gegen sieben Uhr in den Maibaum in Großaitingen eingeschlagen und ihn schwer beschädigt. Zudem fing die Girlande, die einen Großteil des Baums verziert, Feuer. Die Freiwilligen Feuerwehren aus Bobingen und Großaitingen rückten an, um den Brand zu löschen. Im Anschluss musste der örtliche Burschenverein den Baum mithilfe von Geräten der Firma Riedelsheimer abbauen. Ein Blitz hat am Sonntagfrüh gegen sieben Uhr in den Maibaum in Großaitingen eingeschlagen und ihn schwer beschädigt. Zudem fing die Girlande, die einen Großteil des Baums verziert, Feuer.

Themen Folgen