Maibrauchtum ganz in der Früh und spät am Abend

Der Maibaum mal in ganz anderen Farben angestrahlt, und eine großes Zelt als Schutz vor der Kühle der Nacht, so begann das Maifest in Bobingen.

In Bobingen gestalten Kolpingsfamilie und Stadtkapelle den Feiertag mit neuem und alten Brauch. Das schafft ungewohnte Klänge zu ungewohnter Zeit an ungewohnten Orten.

Es ist eine gute Tradition, den beginnenden Wonnemonat mit einem Tanz in den Mai zu begrüßen. Seinen Ursprung hat dieser Brauch angeblich in der Feier der Walpurgisnacht, die einst vom 30. April auf den 1. Mai begangen wurde. Mit der Abschaffung, beziehungsweise Überführung der alten (heidnischen) Bräuche in das Christentum, wurde daraus der Tanz in den Mai. In der heutigen wird damit der Frühling begrüßt. Passend zum Maibaum auf dem Rathausplatz pflegt auch die Kolpingsfamilie Bobingen dieses Brauchtum.

Ein Bierzelt unter dem Maibaum

Zur Musik der Original Wertachtaler durfte auch diesmal den ganzen Abend fröhlich gefeiert und zu verschiedensten Musikstilen gerockt und getanzt werden. Dazu gab es von der Kolpingsfamilie eine leckere Bewirtung mit Schmalzbrot und Brotzeitplatte.

Gut gefüllt war das Zelt, die meisten Besucher waren in Tracht erschienen und nutzten die Gelegenheit Dirndl und Co. einmal abseits der großen Volksfeste auszuführen. So wurde gemeinsam der Mai begrüßt. Menschen aller Generationen und mehrerer Kulturen feierten im Festzelt miteinander den Frühling und die Vorfreude auf den nächsten Tag mit dem großen Maifest und Tanz rund um den Maibaum.

Gerade die Begegnung der Generationen und das gemeinsame, friedliche Miteinander ist der Kolpingsfamilie Bobingen bei all ihren Aktionen und vor allem auch in ihrer Jugendarbeit wichtig. Der Tanz in den Mai war wieder einmal ein Beispiel dafür, wie gut es funktionieren kann, wenn sich über die Altersgrenzen hinaus, Menschen an einem Projekt beteiligen. Schon in der Vorplanung setzten sich Neulinge und altgediente Mitglieder gemeinsam an den Tisch, um so ein großes Fest bestens organisiert zu bekommen. Beim Aufbau dann halfen viele gemeinsam mit, um Zelt und Tanzboden rechtzeitig aufgestellt zu bekommen. Dafür durfte am Abend dann auch aus Herzenslust gemeinsam gefeiert werden. Vorsitzender Josef Bühler ist stolz auf seine Mannschaft: „Es hat uns besonders gefreut, dass am Abend sehr viel getanzt wurde. Gerade auf der Tanzfläche kamen vom Opa bis zum Enkel alle Generationen zusammen und haben gemeinsam gefeiert.“

Trommelschlag und Blasmusik in aller Frühe

Am Mittwochmorgen schallten ganz andere Töne durch Bobingen. Die Stadtkapelle Bobingen begann den Tag bereits früh um 5.30 Uhr mit einem gemeinsamen Frühstück, um sich für die nächsten Stunden zu stärken. Schlag 6 Uhr ging es dann los mit dem gespielten Weckruf, bei dem die Kapelle in ihrer traditionellen Tracht durch den Ort zog. Von der Poststraße bis hinunter in die Augsburger Straße wurde der erste Mai musikalisch begrüßt. Immer wieder machte die Kapelle auch in großen Höfen und auf Plätzen halt und spielte ein kleines Standkonzert. Unter der Leitung von Stabführer Roman Grimme, der den Kapellenzug anführte, wurde ein bunter Mix an Marschmusik gespielt, wie sie die Stadtkapelle sonst auch auf Umzügen präsentiert.

Das Glück für die Frühaufsteher: Der Tag präsentierte sich als echter Feiertag mit einem wunderbaren Sonnenaufgang und strahlendem Sonnenschein – so machte das gemeinsame Musizieren gleich noch mehr Spaß. Trommelklang und gekonnt vorgetragene Blasmusik lockten so manchen Bürger vor die Tür, um den Feiertag zu begrüßen.

Der Weckruf zum 1. Mai gehört zu einer ganzen Reihe von Veranstaltungen, mit der sich die Stadtkapelle am Jubiläumsjahr zum 50. Jahrestag der Stadterhebung beteiligt und fand zum ersten Mal in dieser Art in Bobingen statt. Begleitet von Schellenbaum und Tafelträgern schlängelte sich der Zug auf den Nebenstraßen gut drei Stunden durch den Ort. (anja)