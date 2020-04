vor 37 Min.

Maikundgebung findet diesmal online statt

Königsbrunner DGB begrüßt manche Ideen der Regierung

Angesichts der Corona-Pandemie können in diesem Jahr erstmals seit der Gründung des Deutschen Gewerkschaftsbundes (DGB) im Jahr 1949 keine öffentlichen Maikundgebungen stattfinden. Dies trifft auch Königsbrunn, wo am Vorabend des 1. Mai wie jedes Jahr eine Kundgebung geplant war. Nun aber ist der DGB gezwungen, neue Wege zu gehen: Unter dem Motto „Solidarisch ist man nicht alleine!“ findet der Tag der Arbeit 2020 im Netz statt.

„Natürlich hätten wir auch in diesem Jahr gerne den 1. Mai vor Ort gefeiert. Aber die Gesundheit hat Vorrang“, sagt Wolfgang Peitzsch, Sprecher des DGB-Ortsverbands Königsbrunn. Das Maimotto passe deshalb dieses Jahr besonders gut: „Der Begriff ‚Solidarität‘ ist in Zeiten von Corona allgegenwärtig. Solidarität muss aber auch mit Leben gefüllt werden. Viele Menschen fürchten gerade um ihre Existenz. Gleichzeitig werden unter dem Deckmantel der Pandemie soziale Errungenschaften angegriffen, etwa durch die vorübergehende Aufweichung des Arbeitszeitgesetzes. Das hat nichts mit unserem Verständnis von Solidarität zu tun.“ Daher müssten alle jetzt mehr denn je für die Rechte streiten, sich einmischen und weiterhin solidarisch üben. Hierfür sei der 1. Mai unverzichtbar – wenn auch in diesem Jahr in veränderter Form.

So startet am 1. Mai ab 11 Uhr ein Livestream auf der Website des DGB (www.dgb.de/erstermai) mit Live-Acts von Künstlern, mit Gesprächen und Interviews sowie mit Solidaritätsbotschaften aus ganz Deutschland. Außerdem werden bayernweit zahlreiche Aktionen in den sozialen Medien wie Facebook oder Instagram stattfinden: Mairedner haben Videobotschaften geschickt, es wird kreative Fotoaktionen und weitere spannende Formate geben.

Dass die Forderungen der Gewerkschaften nach wie vor Gehör finden, zeigt sich Wolfgang Peitzsch zufolge in den neuen Beschlüssen der Großen Koalition zur Erhöhung des Kurzarbeitergeldes. Problematisch sieht er allerdings, dass die Erhöhungen erst ab dem vierten (70/77 Prozent) und siebten Monat (80/87 Prozent) vorgesehen sind: „Es ist fraglich, ob gerade Niedrigverdienende so lange auf die dringend benötigte Unterstützung warten können.“ (AZ)

