16:51 Uhr

Malreise nach Lateinamerika

Die Ausstellung „Malen ist Reisen ist Malen“ von Manfred J. Nittbaur eröffnet am Sonntag in Schwabmünchen.

Die Verbindung des Künstlers Manfred J. Nittbaur zu Lateinamerika ist eng. Schon früh interessierte er sich für die soziale Lage dort, die Kämpfe der Menschen um ein selbstbestimmtes Leben, um ihre Kultur; die Geschichte, die Rolle der Guerilla und der Befreiungstheologie und das Wirken derer, die man vielleicht seine Helden nennen kann: Camillo Torres, Che Guevara, auch die Jesuiten, die der indigenen Bevölkerung im 17. Jahrhundert Schutz vor den europäischen Sklavenjägern gewährten. Lateinamerika war und ist Teil von Manfred J. Nittbaurs Leben. Er engagierte sich schon in seiner Jugend in sozialen Projekten, die vor Ort Hilfe boten, und dieses Engagement dauert an, beispielsweise im Rahmen seiner Mitgliedschaft in der Wiesbruderschaft.

2014 bereiste der Künstler zusammen mit seiner Frau erstmals den südamerikanischen Kontinent. Eine zweite Reise schloss sich 2016 an. Die Wege führten nach Peru, Bolivien, Chile, Ecuador. Er besuchte Orte und Projekte, für die er sich jahrelang von Deutschland aus eingesetzt hatte und er besuchte die Wirkungsstätten der Menschen, die ihm seit seiner Jugend Vorbild waren. Mit Malzeug und Skizzenbuch im Rucksack erkundete Manfred J. Nittbaur die Orte „seines“ Lateinamerika, beobachtete die Menschen, kommunizierte mit ihnen, versetzte sich in ihre Wesensart.

Jede Reise ist für Nittbaur auch eine Malreise

Er ließ sich ein auf die Fremde, auf das Lebensgefühl und die Mentalität der Menschen, erforschte mit Zeichenstift und Farbe ihre Seele und ihre Kultur. Wo andere Reisetagebücher schreiben oder ihre Eindrücke fotografisch festhalten, wird für Manfred J. Nittbaur jede Reise zur Malreise. Zugleich ist jedes Bild eine Reise, eine Erkundungsreise, egal, ob der Künstler sich der vertrauten schwäbischen Landschaft widmet oder den Menschen in einem peruanischen Dorf.

Die Ausstellung „Malen ist Reisen ist Malen“ zeigt Pastelle, Aquarelle und Ölbilder von den lateinamerikanischen Reisen des Künstlers. Die Ausstellung ist zu sehen bis 7. Juli. Die Eröffnung der Ausstellung im Museum der Stadt Schwabmünchen findet am morgigen Sonntag, 28. April, um 11.30 Uhr statt. Es spielt das Duo Latin Flair mit Veronica Gonzalez und Markus Büttner. Die Landbäckerei Immel sorgt für lateinamerikanisches Flair beim Buffet.

