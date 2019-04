23.04.2019

Manche Lügen erlauben sogar die Ethiker

Schummelei, Betrug oder Notlüge – es gibt viele Arten, nicht die Wahrheit zu sagen. Was ist moralisch falsch, was sogar geboten?

Von Daniel Weber

Wie bitte sollen uns längst verstorbene bärtige Männer bei gesellschaftlichen Problemen im Hier und Jetzt helfen? Das mag sich mancher fragen, wenn er von Philosophen hört, die noch heute aktuell sein sollen. Eine schlagfertige Antwort gibt Maria Schwartz von der Universität Augsburg.

Die Dozentin am Lehrstuhl für Philosophie mit Schwerpunkt Ethik beschäftigt sich mit der Lüge. Als Beweis dafür, dass Philosophen sich schon längst mit Themen auseinandergesetzt haben, die heute neu erscheinen, führt sie ein imaginäres Interview vom Februar 2019 an. Dessen Autor Rayyan Dabbous unterhält sich mit Hannah Arendt und Donald Trump. Im Text stellt Dabbous Zitate der 1975 verstorbenen Philosophin und des amtierenden US-Präsidenten so zusammen, dass ein Gespräch über die Mauer zu Mexiko und Fake News entsteht. Mehr Aktualität geht nicht.

Schwartz wünscht sich, dass das Wissen der Philosophen nicht nur in universitären Kreisen kursiert, sondern die ganze Gesellschaft erreicht. Mit einem Vortrag im Rahmen der Veranstaltungsreihe „Königsbrunner Campus“ des Kulturbüros Königsbrunn wird sie ihren Zuhörern am 25. April erklären, was große Denker wie Hannah Arendt und Immanuel Kant zum Thema Lügen zu sagen haben. An Beispielen aus der Gegenwart werde dabei nicht gespart.

Damit wolle sie nicht nur Fachwissen vermitteln: „Das Thema liegt mir am Herzen, weil es hilflos macht, angelogen zu werden“, sagt sie. Wenn man unbemerkt angelogen werde, treffe man aufgrund der falschen Informationen falsche Entscheidungen. Das sei das Prinzip wirkungsvoller Propaganda. Ein Beispiel: Der Irakkrieg sei von der amerikanischen Bevölkerung nur deshalb akzeptiert worden, weil ihr eine Lüge über Massenvernichtungswaffen aufgetischt wurde, die es in Wirklichkeit gar nicht gab. Eine simple Lüge könne also viel Übel bewirken.

Dass sie in diesem Fall unmoralisch ist, erklärt sich von selbst. Schwieriger wird es in anderen Situationen: Angenommen, an der Haustür eines Mannes klingelt ein Mörder und fragt, ob sein Opfer gerade zu Hause ist. Ist es wirklich die moralische Pflicht des Mannes, wahrheitsgemäß mit „Ja“ zu antworten? Oder muss er sogar lügen? Mit solchen Problemen will sich Schwartz in ihrem Vortrag in Königsbrunn auseinandersetzen. Anschließend plant sie eine Fragerunde, in der sie auf die Zuhörer eingehen kann. „Der Abend soll schließlich kein langweiliger Vortrag werden, sondern Bewusstseinsbildung“, sagt sie. (Foto: Photo Kellner)

„Wahrhaftigkeit ist erhaben – Lüge, Notlüge und Aufrichtigkeit in der ethischen Diskussion“ lautet der Titel des Vortrags von Maria Schwartz. Am Donnerstag, 25. April, beginnt der Abend im Informationspavillon 955, Alter Postweg 1 in Königsbrunn. Der Eintritt ist frei.

