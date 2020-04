00:32 Uhr

Mann geht mit Hammer auf Nachbar los

Der 54-Jährige hatte eine Bibel in der Hand

Schwabmünchen/Stauden Mit einem Hammer hat ein 54-Jähriger aus den Stauden am Dienstagabend gegen 22.30 Uhr die Haus- und die Terrassentür seines Nachbarn eingeschlagen. Wie die Polizei Schwabmünchen berichtet, bedrohte er daraufhin den Hausherren mit dem Hammer, hielt dabei eine Bibel in der Hand und redete wirr. In einem günstigen Moment konnte der Bedrohte den Eindringling überwältigen, zu Boden bringen und festhalten, bis die Polizei eintraf. Als die Beamten ihn fesseln wollten, wehrte sich der Mann. Anschließend durchsuchte die Polizei das Wohnhaus des Angreifers, um weitere Opfer auszuschließen. Der Mann musste zur Blutentnahme und wurde in ein Krankenhaus gebracht, um zu verhindern, dass er sich und andere weiter gefährdet. (SZ)

