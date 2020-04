09:56 Uhr

Mann hantiert mit Waffe in Großaitingen

Die Schwabmünchner Polizei sucht nach einem Mann, der in Großaitingen einen Schuss abgegeben haben soll.

Ein Radler hat einen Mann beobachtet, wie er auf einen Container schoss. Darauf angesprochen soll dieser handgreiflich geworden sein. Die Polizei sucht Zeugen.

Ein junger Mann hat mit einer Waffe auf einen Wertstoffcontainer gezielt und abgedrückt. Wie die Polizei mitteilt, ereignete sich der Vorfall am Donnerstag gegen 19.45 Uhr in der Krautgartenstraße in Großaitingen.

Ein Radfahrer hatte den jungen Mann beobachtet, wie er mit der Waffe hantierte. Als er anhielt, um nachzufragen, was der Mann dort mache, wurde dieser aggressiv und behauptete, es wäre nur eine Schreckschusswaffe. Danach schlug der Unbekannte dem Radfahrer mit der flachen Hand auf den Rücken.

Junger Mann war in Begleitung einer Frau unterwegs

Der Geschädigte entfernte sich daraufhin schleunigst und informierte die Polizei. Seinen Angaben zufolge war der junge Mann zwischen Ende 20 und Anfang 30 Jahre alt, 1,70 bis 1,75 Meter groß und muskulös. Er sprach mit ausländischem Akzent und war in Begleitung einer jüngeren schlanken Frau. Sie hatte lange braune Haare und war stark geschminkt. Das Pärchen war mit einem weißen BMW X1 vor Ort, von dem sich der Radfahrer das Teilkennzeichen M – BV merkte.

Zeugen, die Hinweise zu dem Vorfall geben können, sollten sich bei der Polizei Schwabmünchen unter der Telefonnummer 08232/96060 melden. (AZ)

