10:58 Uhr

Mann klaut in Großaitingen Waren aus parkenden Autos

Ein 31-jähriger ist am Dienstagmittag in Großaitingen in mehrere Autos eingestiegen, um Wertsachen zu stehlen. Der Polizei ist er schon bekannt.

Ein Mann hat am Dienstagmittag im Tannenweg in Großaitingen Wertsachen aus geparkten Autos gestohlen. Auf der Augsburger Straße nahm die Polizei den 31-Jährigen fest. Der Diebstahlsschaden beträgt laut Polizei nur wenige Euro.

Der Mann muss sich jetzt wegen Diebstahls in mindestens zwei Fällen verantworten. Der Polizei war er schon vorher bekannt. Die Inspektion Schwabmünchen bittet weitere Geschädigte, sich telefonisch unter 08232/96060 zu melden.

Lesen Sie auch:

Themen folgen