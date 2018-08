vor 54 Min.

Mann lädt Waffe und droht Nachbarn zu erschießen

Ein 21-Jähriger wurde in Klosterlechfeld festgenommen, nachdem er drohte, einen Nachbarn zu erschießen.

Weil es am späten Abend in einer Wohnung noch laut ist, möchte ein Nachbar mit den Bewohnern sprechen. Doch dieser droht, ihn zu erschießen und lädt eine Waffe.

Von Michael Lindner

Die Nacht von Dienstag auf Mittwoch begann mit einer harmlosen Ruhestörung – und endete mit einer Festnahme. Wie die Polizei mitteilt, ging ein 33-jähriger Mann, der in der Fuggerstraße in Klosterlechfeld wohnt zu einer anderen Wohnung im selben Gebäude, weil es gegen 23.30 Uhr wiederholt eine Ruhestörung gab. Als der 33-Jährige die Verursacher zur Rede stellen wollte, drohte ihm ein 21-Jähriger, der in der Wohnung einer bekannten war, den Nachbarn zu erschießen. Anschließend hörte der 33-Jährige ein Geräusch, dass dem Vernehmen nach wie das Durchladen einer Waffe klang. Der Mann flüchtete daraufhin und rief die Polizei Schwabmünchen. Er beobachtete zudem, dass der 21-Jährige mit einem weiteren Mann aus der Wohnung ging.

Polizei findet Schreckschusswaffe in der Wohnung

Durch die Einsatzzentrale wurde mit mehreren Streifenwagen eine Fahndung nach den beiden Personen eingeleitet, die kurze Zeit später zum Erfolg führte. Die beiden Männer wurden festgenommen und in den Polizeiarrest gebracht. Die Waffe, die sich als Schreckschusswaffe herausstellte, wurde von den Beamten in der Wohnung gefunden und sichergestellt. Den 21-Jährigen erwartet nun unter anderem eine Anzeige wegen Bedrohung.

