vor 11 Min.

Mann lässt in Königsbrunn vor einer Frau die Hosen herunter

Die Polizei sucht nach einem Mann, der in einer Grünanlage in Königsbrunn eine 61-jährige Frau belästigt hat. Der Mann zog vor der Frau die Hose herunter.

Die Frau ging am Dienstag gegen 17.40 Uhr den Fußweg im Grünstreifen an der Augsburger Straße in Königsbrunn entlang. Auf Höhe der Guldenstraße fiel ihr ein junger Mann auf, der in einem Gebüsch saß, berichtet die Polizei. Dieser habe in ihre Richtung geschaut und die Hose heruntergelassen. Die 61-Jährige ging schnell weiter und verständigte die Polizei.

Der Täter in Königsbrunn trug eine dunkle Kapuzenjacke

Die Polizei suchte mit mehreren Streifenwagen nach dem Mann, traf ihn aber nicht mehr an. Beschrieben wird er als etwa 18 Jahre alt, 1,75 Meter groß, schlank und mit südländischem Aussehen. Über die Bekleidung ist nur bekannt, dass er eine dunkle Kapuzenjacke trug. Zeugen sollen sich unter 08234/9606-0 bei der Polizei melden. (AZ)

Das könnte Sie auch interessieren:

Themen folgen