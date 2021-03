vor 33 Min.

Mann muss sich wegen betrügerischer Autokäufe vor Gericht verantworten

Plus Ein 29-Jähriger stand vor Gericht, weil er einen Mann aus dem Landkreis betrogen haben soll. Doch er behauptet, er sei selbst bei dem Autokauf geprellt worden.

Laut der Anklage soll der 29-Jährige aus Augsburg von dem anderen Mann im August 2017 16.000 Euro erhalten haben, um einen Mercedes-AMG-Sportwagen in Italien zu kaufen. Er soll das Geld behalten haben, ohne das Auto zu liefern. Etwas mehr als ein Jahr später soll er einen Audi bei einem Autohaus in Nordschwaben abgeholt haben. Vereinbart sei gewesen, dass er zwei Wochen später 6000 Euro für das Auto bezahlt und dann die Papiere erhält. Auch hier habe er nicht gezahlt, sodass er sich in Augsburg vor Gericht wegen Betrugs in zwei Fällen verantworten musste.

"Der objektive Sachverhalt der Anklageschrift ist so weit richtig. Aber in subjektiver Hinsicht hat mein Mandant nie die Absicht gehabt, einen Betrug zu begehen. Es gab bei keinem Fall die Absicht, die Fahrzeuge nicht zu bezahlen", sagte Florian Mangold, der Anwalt des Angeklagten. Er präsentierte dem Gericht einen Kaufvertrag aus Italien, doch weil niemand Italienisch konnte, blieben Fragen offen.

Mercedes-Sportwagen aus Italien

Der Angeklagte erklärte, dass er schon öfters im Auftrag von Kunden Autos in Italien gekauft habe. Deshalb sei er im August 2017 wieder dort hingefahren und habe über einen Bekannten Kontakt zu dem Italiener bekommen, der einen Mercedes-Sportwagen verkaufen wollte. Als er wieder nach Hause kam, habe er einem Freund aus dem südlichen Landkreis davon erzählt, der Interesse an dem Auto hatte. Der Freund habe ihm dann die 16.000 Euro für den Verkauf gegeben. "Er wusste, dass ich so viel Geld nicht habe, und hat es mir gegeben, weil wir befreundet waren", so der Angeklagte.

Also habe er sich wieder nach Italien aufgemacht, um den Deal abzuschließen. Dort sei ihm aber aufgefallen, dass der Sportwagen eine Inspektion brauchte und dass der Kompressor defekt war. Der italienische Verkäufer habe ihm angeboten, alles in Ordnung zu bringen, und ihm dann das Auto zu liefern. Er habe dem Verkäufer 13.000 Euro gegeben und den Vertrag unterschrieben. "Wieso haben Sie das Geld gezahlt, ohne eine andere Sicherheit als den komischen Vertrag zu haben", hakte Richterin Teresa Freutsmiedl nach. "Ich habe ihm vertraut", so die Antwort des Angeklagten. Als ihm dann im Oktober klar geworden sei, dass das Auto wohl nicht kommt und sein Freund aus dem südlichen Landkreis, der als Zeuge geladen, aber nicht vor Gericht erschienen war, langsam ungeduldig wurde, habe er ihm 9000 Euro gegeben. "Ich habe noch versucht, mir das Geld in Italien zurückzuholen, aber dort niemanden erreicht", sagte der Angeklagte.

Prozess wird fortgesetzt

Ein Polizist, der zu der Sache vernommen wurde, berichtete von einer Hausdurchsuchung bei dem Angeklagten im Februar 2019. Dort seien weder der Vertrag mit dem Italiener noch Hinweise auf seinen Handys und Computern zu dem Verkauf des Mercedes entdeckt worden. Der Rechtsanwalt des Angeklagten beantragte, den italienischen Verkäufer, dessen Adresse im Vertrag ersichtlich sei, ebenso als Zeuge zu laden wie den Freund aus dem südlichen Landkreis. So kam man überein, den Prozess in drei Wochen fortzusetzen.

Vorher kam aber noch der zweite Fall zur Sprache, bei dem dem Angeklagten Betrug vorgeworfen wird. Hier stellte sich heraus, dass der Angeklagte bei dem Autohändler aus Nordschwaben einen Audi für 6000 Euro gekauft hat. "Ich habe mit dem Angeklagten schon drei oder vier Geschäfte gemacht, und da hat alles gepasst. Ich kannte ihn, und deshalb habe ich ihm das Auto ohne Bezahlung ausgehändigt, weil ich dachte, dass er es weiterverkauft. Die Papiere habe ich als Sicherheit behalten", sagte der Autohändler, der als Zeuge geladen war.

Als dann nach drei Monaten das Geld immer noch nicht da war, sei er stutzig geworden und habe bei der Zulassungsstelle nachgefragt. Dort habe man ihm erklärt, dass die Papiere als verloren gemeldet worden seien, und weil ein Kaufvertrag vorgelegen habe, wurden neue Papiere erstellt. Das Auto sei inzwischen seines Wissens in Spanien, sodass er da nicht mehr rankäme, so der Verkäufer.

