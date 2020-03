11:29 Uhr

Mann randaliert in der Wohnung der Ex-Partnerin

Bei einem Besuch gerät ein 60-Jähriger mit seiner Ex in Streit. Als er Geschirr zerstört, ruft die Frau die Polizei. Doch der Mann lässt sich nicht beruhigen..

Ein 60-Jähriger hat am Mittwochnachmittag in der Wohnung seiner ehemaligen Lebensgefährtin in der Heidestraße in Königsbrunn randaliert. Wie die Polizei berichtet, kam es bei einem Besuch des Mannes zum Streit. Als der 60-Jährige anfing, Geschirr zu zerstören, rief die Frau die Polizei zur Hilfe.

Der offensichtlich stark alkoholisierte Randalierer ließ sich auch von den Beamten nicht beruhigen und wehrte sich gegen die Festnahme. Die Polizisten konnten seinen Schlägen ausweichen und den Mann fesseln. Der Mann musste zur Blutentnahme und wurde danach zur Ausnüchterung in die Arrestzelle gebracht. (AZ)

