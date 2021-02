vor 35 Min.

Mann rastet in Königsbrunner Supermarkt aus

Ein Mann läuft mit einem gefüllten Rucksack durch einen Supermarkt in Königsbrunn. Als erst Angestellte und später Polizisten hineinschauen wollen, geht er auf sie los.

Ein 27-jähriger Mann hat am Montag in einem Supermarkt im Königsbrunner Gewerbegebiet Süd Angestellte und Polizisten beleidigt und bedroht. Ein Mitarbeiter des Marktes hatte um 11.05 Uhr die Polizei zur Hilfe gerufen, weil der Kunde Probleme machte. Der Mann lief mit einem offensichtlich gefüllten Rucksack durch den Laden und passierte die Kasse ohne etwas zu bezahlen, berichtet die Polizei. Eine Angestellte hielt ihn an und wollte in das Gepäckstück schauen. Daraufhin wurde der Mann sofort aggressiv und beleidigte die Frau.

Mann beschimpft in Königsbrunner Supermarkt Polizisten

Auch die Polizisten überzog der Mann sofort mit Bedrohungen und Beleidigungen. Als er anfingen, die Beamten zu bespucken und mit Mehl zu bewerfen, nahmen diese den 27-Jährigen in Gewahrsam. Einen Grund für den Ausraster haben die Beamten nicht gefunden. Weder fand sich Diebesgut im Rucksack des Mannes, noch hatte dieser irgendwelche Drogen konsumiert. (adi)

