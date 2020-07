11:15 Uhr

Mann schreit plötzlich in der Kirche

Was hat einen 55-jährigen Mann nur dazu getrieben, in einen Gottesdienst in Maria Hilf in Klosterlechfeld zu platzen und dort zu schreien?

Laut Polizei betrat der Mann das Gotteshaus und begann zu schreien. Gottesdienstbesucher forderten den Mann daraufhin auf, die Kirche zu verlassen. Weil er nicht reagierte, wurde die Polizei verständigt.

Als eine Streife kurz nach 19 Uhr in Klosterlechfeld eintraf, hatte der Mann das Weite bereits gesucht. Wenig später wurde er im Gemeindebereich aufgegriffen. Wie sich zeigte, stand der Mann unter Alkoholeinfluss. Weil zu erwarten war, dass er in seinem Zustand weitere Straftaten begeht, wurde er in Gewahrsam genommen. Jetzt erwartet den 55-Jährigen eine Strafanzeige wegen Hausfriedensbruch und der Störung der Religionsausübung.

