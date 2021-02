vor 16 Min.

Mann stiehlt Bankkarten aus einem Seniorenheimen

Plus Ein 39-jähriger Mann hat eine Seniorin in einem Heim um über 2000 Euro erleichtert. Damit finanzierte er seinen Drogenkonsum.

Von Michael Siegel

200 bis 300 Euro benötigte ein Mann täglich für seine Drogensucht. Das Geld dafür beschaffte sich der 39-Jähriger immer wieder mit gestohlenen Bankkarten. Auch in einem Seniorenheim im südlichen Landkreis griff der Mann zu. Einer älteren Dame entwendete er eine Geldkassette. Darin befanden sich die Bankkarte der Frau, über 130 Euro Bargeld und einige Zettel. Auf einem war die Geheimzahl für die Bankkarte notiert. Entsprechend war es ein Leichtes für den Angeklagten, vom Geldautomaten genau 2000 Euro abzuheben.

Senioren im Kreis Augsburg bestohlen und Geld für Drogen ausgegeben

Im Laufe des Vormittags hatte er sich die Karte geholt, am Nachmittag das Geld – und dieses laut eigener Angabe umgehend wieder für Drogen ausgegeben. Immerhin, so berichtete es ein als Zeuge geladener Beamter der Polizei in Schwabmünchen, war der Mann beim Geldabheben von einer Überwachungskamera gefilmt worden. Und er wurde dadurch wiedererkannt, da er in Augsburger Polizeikreisen ein alter Bekannter ist.

Nicht weniger als 18 Eintragungen verzeichnet das Bundeszentralregister für den Mann. Wenige Monate bevor er in dem Seniorenheim lange Finger bekam, war er aus der Haft entlassen worden. Vor Gericht machte der Angeklagte kein Geheimnis aus seiner Täterschaft, er gestand den Diebstahl und die Abhebung. Sehr wohl ein Geheimnis machte er vor Gericht daraus, wie er überhaupt in das Heim und ins Zimmer der bestohlenen Frau gekommen war.

Dennoch beteuerte der Angeklagte, dass er sich derzeit auf dem Wege der Besserung befinde. Jeden Tag gewinne er in der Therapie neue Erkenntnisse über sich, er bewege sich in die richtige Richtung. Zum ersten Mal sei er ernsthaft dabei, sich im Kaufbeurer Bezirkskrankenhaus mit seiner seit über 20 Jahren andauernden Drogensucht auseinanderzusetzen. Dass es nicht schon viel früher so weit gekommen sei, begründete der Mann mit immer wieder auftauchenden ausländerrechtlichen Problemen.

Diebstähle beschränkten sich nicht auf den Landkreis Augsburg

Unmittelbar vor der Hauptverhandlung waren weitere, ähnlich gelagerte Fälle des Diebstahls und Computerbetrugs durch den Angeklagten, beispielsweise aus einem Heim in Schrobenhausen, eingestellt worden: aus Gründen der Prozessökonomie in Corona-Zeiten, wie es hieß, und weil der Tatnachweis zulasten des 39-Jährigen dort deutlich schwerer gefallen wäre.

Schon vor seinen Diebstählen im Landkreis Augsburg stand der Angeklagte vor Gericht. Bild: Jakob Stadler (Archivfoto)

Über diesem Verfahren vor dem Amtsgericht schwebte die vorangegangene Verurteilung des Angeklagten vor dem Augsburger Landgericht im Frühjahr 2020. Dort war der Mann wegen 19 Fällen des Computerbetruges zu einer Freiheitsstrafe von zwei Jahren und sechs Monaten verurteilt worden. Und er war wegen seiner Sucht auf Anraten einer Gutachterin statt ins Gefängnis in die Entziehungsanstalt eingewiesen worden. Mit dieser Vorgabe galt es nun, vor dem Schöffengericht des Augsburger Amtsgerichts eine neue Gesamtstrafe zu bilden.

Staatsanwältin fordert für Diebstahl an Senioren Haft

Staatsanwältin Alisa Straflinger forderte eine neue Gesamtfreiheitsstrafe von drei Jahren und drei Monaten. Aus ihrer Sicht zeige der Angeklagte bislang wenig bis gar keine Wirkung auf jedwede Form von Bestrafungen. Delikt, Haft, nächstes Delikt, wieder Haft - so umriss sie, wie es sich aus ihrer Sicht in den vergangenen Jahren zugetragen hatte. Neben der Freiheitsstrafe forderte die Staatsanwältin Wertersatz von 19.000 Euro Altbestand plus der neu hinzugekommenen 2130 Euro aus dem aktuellen Vergehen.

Etwas weniger, nämlich zwei Jahre und neun Monate Freiheitsstrafe, errechnete Verteidigerin Cornelia McCready für ihren Mandanten. Der habe ein Geständnis abgelegt, zudem gelobe er Besserung. Auch wolle ihr Mandant wieder mehr für die drei kleinsten seiner fünf Kinder da sein. Allein, der Wohnsitz in Augsburg-Oberhausen habe ihren Mandanten immer wieder in Versuchung geführt. Auch die Verteidigerin plädierte für eine Fortsetzung des Entzuges anstelle einer Gefängnisstrafe. Das sah abschließend auch das Gericht so.

Drei Jahre Freiheitsentzug laute das aktualisierte Strafmaß für den Angeklagten, eine Verurteilung wegen Diebstahls und Computerbetrugs. Besonders verwerflich nannte es Vorsitzende Richterin Ulrike Ebel-Scheufele, nahezu wehrlose alte Menschen in Seniorenheimen zu bestehlen. Ins Gefängnis braucht der 39-Jährige zunächst nicht, sondern zurück nach Kaufbeuren in die Anstalt. Weiter über dem Angeklagten schwebt die Forderung des hohen Geldbetrages von inzwischen 21.300 Euro Wertersatz, den er wegen des von ihm gestohlenen Geldes zurückzahlen soll. Nach kurzem Hin und Her nahmen sowohl der Angeklagte als auch die Staatsanwältin das Urteil an, das somit rechtskräftig wurde.

