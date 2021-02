vor 47 Min.

Mann vergewaltigt 16-Jährige vor der Wohnung der Eltern

Plus Schrecklich endete für eine damals 16-Jährige aus dem südlichen Landkreis ein Plärrer-Besuch: Sie wurde vergewaltigt. Nun steht ein 20-Jähriger vor Gericht.

Von Norbert Staub

Die Tat liegt schon einige Zeit zurück: Im September 2019, so die Anklage, soll der junge Mann aus Augsburg sein späteres Opfer mit seinem Auto nach Hause gebracht und zur Wohnung ihrer Eltern in den südlichen Landkreis gefahren haben, wo die junge Frau lebte. Im Treppenhaus soll er sie gepackt und zum Oralverkehr aufgefordert haben. Mit mehreren Schlägen soll er sie gezwungen haben mitzumachen.

Anschließend habe er die Hose der jungen Frau öffnen und sie zum Vaginalverkehr zwingen wollen, wozu es aber nicht kam. Die junge Frau habe vorgegeben, Menstruationsblutungen zu haben. Am Mittwoch musste sich der 20-Jährige wegen Vergewaltigung und vorsätzlicher Körperverletzung vor dem Schöffengericht in Augsburg verantworten.

Nachdem der Staatsanwalt die Anklageschrift verlesen hatte, musste die Öffentlichkeit den Saal verlassen. Richter Bernhard Kugler hatte ein "Rechtsgespräch" vorgeschlagen, um zu einem Deal zwischen Staatsanwaltschaft und Anklage zu kommen. So wollte er dem Opfer die Zeugenaussage ersparen.

"Deal" erspart dem Opfer die Aussage

Der Plan ging auf: Der 20-Jährige räumte die Tat ein und legte ein Geständnis ab, sodass der Richter eine Bewährungsstrafe nach Jugendstrafrecht in Aussicht stellte. Gehört wurde als Zeugin dann nur noch eine Sozialpädagogin der Jugendgerichtshilfe. Sie beschrieb den Angeklagten, der eine Ausbildung zum Kfz-Mechatroniker macht, als "eloquenten und höflichen jungen Mann, der über die Tat nicht sprechen wollte". Deshalb könne sie auch nichts zu schädlichen Neigungen sagen, "weil wir nichts über ihn wissen".

"An der Vergewaltigung und der vorsätzlichen Körperverletzung gibt es keine Zweifel. Die Frage ist, was man jetzt mit dem Angeklagten macht", sagte der Staatsanwalt in seinem Plädoyer. Bei der Jugendgerichtshilfe habe er keinen reifen Eindruck hinterlassen, sodass eher Jugendstrafrecht infrage kommt.

"Für den Angeklagten spricht sein Geständnis, zumal es sich um ein werthaltiges Geständnis handelt, weil er dem Opfer die Zeugenaussage und ein Kreuzverhör erspart hat", sagt der Staatsanwalt. Gegen den Angeklagten spreche, dass die Tat relativ lange gedauert hat. Der Staatsanwalt beantragte eine zweijährige Jugendstrafe auf Bewährung und die Zahlung eines Schmerzensgeldes in Höhe von 3000 Euro an das Opfer.

Der Anwalt des Angeklagten betonte, dass die Tat kurz vor der Eingangstür der Eltern stattgefunden habe, "sodass die Gefahr, dass Schlimmeres in Sachen Gewalt passiert, nicht bestand. Das ist aus dem Ruder gelaufen, aber so etwas geht natürlich gar nicht. Er weiß, was er gemacht hat, und ich bin mir sicher, dass so etwas nicht wieder vorkommt". Er halte eine Bewährungsstrafe von mehr als einem Jahr und eine Geldstrafe für angemessen. "Ich schließe mich dem an, was mein Anwalt gesagt hat", waren die einzigen Worte des Angeklagten in dem Prozess, als Richter Bernhard Kugler ihm das letzte Wort erteilte.

Angeklagter wird zu eineinhalb Jahren auf Bewährung verurteilt

Das Schöffengericht verurteilte den Angeklagten schließlich zu einer eineinhalbjährigen Jugendstrafe auf Bewährung. "Gott sei Dank haben Sie das Angebot des Gerichts angenommen und sich den Weg für eine Bewährungsstrafe geebnet", sagte Richter Bernhard Kugler. Damit sei es dem Opfer erspart geblieben, in den Zeugenstand zu treten.

Außerdem muss er der Frau ein Schmerzensgeld in Höhe von 3000 Euro zahlen und einen sechsmonatigen Betreuungskurs bei der Brücke in Augsburg besuchen: "Es gibt gewisse Baustellen, und auch die Jugendgerichtshilfe ist nicht an sie herangekommen. Bei der Betreuung muss auch ihr Frauenbild thematisiert werden", so der Richter. Dies sei bei den Vernehmungen im Umfeld des Angeklagten deutlich geworden: "Sehen Sie das Urteil nicht als Strafe, sondern als Chance."

