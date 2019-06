vor 57 Min.

Mantel- und Degen-Komödie im Jugendzentrum Matrix

Das Königsbrunner Mittelstufentheater bringt ein Stück über Schein und Sein auf die Bühne des Jugendzentrums Matrix. Worum es dabei geht.

Von Helga Mohm

Mit der klassischen Komödie „Dame Kobold“ bringt das Königsbrunner Mittelstufentheater Dramalution Kids ein heiteres Lustspiel des spanischen Dichters und Dramatikers Pedro Calderón de la Barca (gestorben am 25. Mai 1681) auf die Bühne. Das Theaterstück steht im krassen Gegensatz zur letzten Aufführung des Ensembles „Klassen Feind“ von Nigel Williams und bringt erneut ungeahntes schauspielerisches Können der jungen Schauspieler ins Rampenlicht.

„Dame Kobold“ ist eine Mantel- und Degen-Komödie. Diese sehr populären, spanischen Schauspiele haben ihren Namen von der Kleidung der Hauptfiguren, die den obersten Gesellschaftsschichten zugehören und denen zumindest ein Diener als komische Kontrastfigur an die Seite gestellt wird.

Intrigen stehen im Vordergrund

Anders als der sonst vorherrschende Inhalt einer Mantel- und Degen-Komödie ist hier nicht die Ehre, sondern die Intrigenhandlung dieses Lustspiels im Vordergrund. Calderón hat diese in ein anmutiges heiteres Spiel gewoben.

List und Maskeraden, Verwandlungen und Verwechslungen, Täuschungen und Verrätselungen, bis die Grenze zwischen Illusion und Wirklichkeit sich verflüchtigt: Das Spiel um die junge, lebenslustige Dona Angela gehört zu den unbeschwertesten und heitersten Komödien des großen spanischen Dramatikers. Die junge Dona Angela lebt ziemlich abgeschieden im Hause ihrer Brüder Don Juan und Don Luis, welche ein strenges Auge auf die Tugend ihrer Schwester haben. Daher kann sich Dona Angela nur heimlich und mithilfe ihrer gewitzten Zofe Isabel hin und wieder aus dem Hause schleichen, um inkognito am Madrider Stadtleben teilzuhaben.

Auf einem dieser Ausflüge lernt sie Don Manuel kennen. Er ist ein Studienfreund ihres Bruders Don Luis und logiert alsbald als Gast im Nachbarzimmer Dona Angelas. Das eine in einem Schrank versteckte Drehtür die beiden Zimmer verbindet, weiß der Gast freilich nicht.

Geheimnisvolle Vorgänge

So nutzt Dona Angela ihr kleines Geheimnis, um Don Manuel und seinem Diener Cosme so manchen Streich zu spielen. Don Manuel kann sich die geheimnisvollen Vorgänge in seinem Zimmer nicht erklären, und der aus Angst vor einem vermeintlichen Kobold zitternde Cosme versucht, seinem Herrn das Wirken übernatürlicher Wesen und Kräfte einzureden.

Erst ganz am Schluss löst sich das raffiniert eingefädelte Versteck- und Intrigenspiel, das zumindest Cosme an den Rand des Wahnsinns getrieben hat. Und nach alter Komödientradition finden sich am Ende auch die liebenden Paare.

Sein und Schein, Natürliches und Übernatürliches, das Leben als Spiel und Traum: Die Inszenierung von Theaterpädagogin Angi Klecker greift geschickt den heiterpoetischen Ton der Komödie Calderóns auf und die zahlreichen 13- bis 17-jährigen Schauspieler der Theatergruppe lassen mit ihrer Darbietung das Publikum miterleben, wie es der lebenslustigen Donna Angela mit weiblicher List und mithilfe ihrer einfallsreichen, hübschen Zofe Isabel gelingt, sich von den Zwängen der Gesellschaft zu befreien. Spanische live Gitarrenmusik von Riccardo Ferrara und Matze Semmler unterstreicht musikalisch das spanische Lustspiel.

Calderón wurde als der beste Dramatiker seiner Zeit anerkannt. Das Stück „Dame Kobold“ wurde 1629 in Madrid uraufgeführt, 1636 erstmals im Druck veröffentlicht, wurde mehrfach ins Deutsche übersetzt, auch mehrmals vertont und gehört zu den meistgespielten Stücken Caldérons im deutschen Sprachraum. (hemo)

Aufführungen am Freitag, Samstag und Sonntag, 19., 20. und 21. Juli sowie am Donnerstag, 25. Juli jeweils um 19.30 Uhr im Königsbrunner Jugendzentrum Matrix, Alter Postweg 2, Königsbrunn. Der Eintritt ist frei.

