vor 17 Min.

Marcus Knoll ist Bürgermeisterkandidat der CSU

Die Ortsverbände Langerringen-Schwabmühlhausen und Gennach nominieren ihn als Nachfolger für Konrad Dobler.

Von Hieronymus Schneider

Knapp 80 Besucher füllten den Saal im Gasthaus Deutsches Haus bei der gemeinsamen Versammlung der CSU-Ortsverbände Langerringen-Schwabmühlhausen und Gennach sowie der Gruppierung der Unabhängigen Wähler. Die Nominierung eines gemeinsamen Bürgermeisterkandidaten und der Bewerber für einen Sitz im Gemeinderat bei der Kommunalwahl am 15. März 2020 standen auf dem Programm.

Das hat der CSU-Kandidat vor

Als Versammlungsleiter kam Landrat und Bezirkstagspräsident Martin Sailer nach Langerringen. Der amtierende Bürgermeister Konrad Dobler schlug den bisherigen Zweiten Bürgermeister Marcus Knoll als Kandidaten für seine Nachfolge vor. Weitere Vorschläge gab es nicht. In seiner Bewerbungsrede nannte der 44-jährige Amtmann im Notardienst die bereits in dieser Wahlperiode auf den Weg gebrachten Maßnahmen wie die Erweiterung des Kindergartens in Gennach, die Sanierung der Grundschule einschließlich EDV-technischer Ausstattung, den Bau der Kanalleitung von Schwabmühlhausen nach Langerringen, die Herstellung der neuen Wertstoff- und Grüngutannahmestelle, den Neubau einer Kinderkrippe, die Anschaffung eines neuen Feuerwehrfahrzeuges sowie den Glasfaserausbau und einiges mehr. Durch diese Investitionen seien bereits Haushaltsmittel verplant, die in zwei bis drei Jahren erwirtschaftet werden müssen. „Trotzdem wäre es ein großer Fehler, jetzt zu sagen: Wir machen erst mal alles, was schon im Auftragsbuch steht und dann schauen wir mal“, sagte Knoll. Er will schon jetzt die weitere Entwicklung ohne Neuverschuldung planen und denkt dabei an die Modernisierung des Bauhofs bis spätestens 2022 und die Neukonzeption der Turnhalle.

Dörflicher Charakter soll erhalten bleiben

Der Bauhof soll nach der Verlagerung der Wertstoff- und Grüngutannahme zu einem bedarfsgerechten und zeitgemäßen Betriebshof umgestaltet werden. „Trotz der Erneuerung des Sanitärbereichs im Zuge der Schulsanierung ist die Turnhalle weder dem Bedarf für den Schulsport noch für das vielfältige Angebot der SpVgg Langerringen und für kulturelle Veranstaltungen wie Konzerte und Bälle gewachsen“, begründete Knoll den Bedarf für eine moderne Mehrzweckhalle mit flexiblen Nutzungsmöglichkeiten. Für den Ortsteil Schwabmühlhausen, in dem Knoll aufgewachsen ist, sieht er die Notwendigkeit eines Fußwegs vom östlichen Baugebiet zur Großkitzighofer Straße und die zentralere Verlagerung der Bushaltestelle. Den Gennacher Bürgern versprach Knoll, nach Lösungen zur Reduzierung der hohen Kanalgebühren zu suchen sowie den Ausbau der Alpenblickstraße und des Mühlwegs vorzunehmen. Bezahlbares Bauland und die Notwendigkeit innerörtlicher Nachverdichtung stehen unter dem Ziel, das dörfliche Leben in allen Ortsteilen zu erhalten, so Knoll. „In der Herausforderung, dass unsere Bürger in jeder Lebenslage gut aufgehoben sind, ob alleinerziehend, krank oder betagt, suchen wir den Schulterschluss mit der Johann-Müller-Altenheimstiftung.“

Die allgemeinärztliche Versorgung wird mit einer Tagespflege und offenem Mittagstisch sowie betreutem Wohnen im entstehenden Schorerhof mitten im Dorf realisiert. Darüber hinaus sollen weitere ambulant betreute Wohngemeinschaften mit dem Aufbau einer Nachbarschaftshilfe und Mitfahrdiensten entstehen.

Marcus Knoll wurde mit 69 Stimmen zum gemeinsamen Kandidaten für das Amt des Ersten Bürgermeisters gewählt. Er ist seit 19 Jahren mit Ehefrau Andrea verheiratet. Die Familie mit den 15- und 17-jährigen Kindern Alexander und Maria wohnt seit fast 20 Jahren in Langerringen. Knoll führt auch die Liste der 16 Gemeinderatskandidaten und der zwei Ersatzkandidaten an. Die ersten fünf der Liste sowie Karl Hinkofer (Platz 15) und der Ersatzkandidat Gerhard Ringler gehören dem bisherigen Gemeinderat an. Mit Stefan Baur (Platz 3), Barbara Rösner (Platz 9) und Gregor Rager (Platz 13) sind drei Bewerber aus Gennach vertreten. Vier Frauen wurden auf der Vorschlagsliste nominiert, die nach der Vorstellung der einzelnen Kandidaten ohne Gegenstimmen gewählt wurde.

Das ist die CSU Liste für den Gemeinderat (sortiert nach Listenplatz):

Marcus Knoll, Regina Hinz, Stefan Baur, Karl Schaffner, Enno Hörsgen, Martina Seitz, Thomas Vogt, Lukas Bucher, Barbara Rösner, Stefan Streicher, Markus Strohmaier, Julius Spatz, Gregor Rager, Irmgard Betten, Karl Hinkofer, Maximilian Layer. Ersatzkandidaten sind Jochen Schönwetter und Gerhard Ringler.

Themen folgen