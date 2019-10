19.10.2019

Maria Reichenauer und die vier Kalender mit „Hinguckern“

Maria Reichenauer zeigt stimmungsvolle Aufnahmen vom Schwabmünchner Luitpoldpark und den Stadtteilen.

Von Günter Köhler

Schon seit dem Jahr 2013 hat es sich die selbstständige Schwabmünchner Grafikdesignerin und Fotografin Maria Reichenauer neben ihrer üblichen Arbeit zur Aufgabe gemacht, jährlich mindestens einen oder zwei lokale Foto-Monatswandkalender herauszubringen. Auch für das Jahr 2020 ist sie in ihrem Fotoarchiv wieder fündig geworden und kann diesmal gleich vier Kalender mit interessanten „Hinguckern“ anbieten.

Da ist zum einen der Kalender „Unterwegs im Schwabmünchner Luitpoldpark“, der bereits ins achte Auflagejahr geht und mittlerweile auch seine Stammkundschaft gefunden hat. Für 2020 gibt es ihn, jeweils mit verschiedenen Motiven, im A4- und A3-Format. Inklusive der Titelbilder lässt Maria Reichenauer dabei in jeweils 13 Aufnahmen vor allem das Licht der verschiedenen Tages- und Jahreszeiten für sich sprechen. Zu finden sind dabei blumige und pflanzliche Detail- wie auch mehr oder weniger bekannte Gesamtaufnahmen oder Anderes aus dem Jahresablauf im Luitpoldpark.

"Der Schwabmünchner" Kalender geht in seine zweite Auflage

Dazu passend „Der Schwabmünchner“ im A4-Format, der seine zweite Auflage erfährt. In ihn hat Reichenauer ausdrucksstarke Moment- und Allzeitmotive aus dem Stadtgebiet einschließlich zweier Ortsteile aufgenommen. So finden in dem Kalender unter anderem auch das Dreikönigsschwimmen der Wasserwacht, der Bruder-Klaus-Bildstock und die Nepomuk-Statue, der Mittelstetter Maibau, der Luitpoldpark, der Michaelimarkt, der Strickerbrunnen oder der weihnachtliche Hoigarten einen Platz. Ja, sogar ein Hühnerhaufen ist mit dabei.

Nach einer kurzen Pause hat Maria Reichenauer auch den „Bei uns ums Eck“-Kalender im A3-Format für 2020 wieder aufgelegt. Dabei führt ihr fotografischer Weg in beeindruckenden Landschafts- und Detailaufnahmen von den Schwabmünchner Stadtteilen ausgehend vor allem in die Staudenlandschaft, aber auch an den Gennacher Birken- und den Gräbinger Landschaftssee.

Sämtliche Kalenderbilder sind dabei in ihren natürlichen Farben ohne die Zuhilfenahme künstlicher Filter oder Ähnlichem gehalten. „Ich möchte die Menschen mit meinen Kalendern bewusst auf einfache, aber doch künstlerisch gestaltete Art zu den Schönheiten und Eigenheiten ihrer engeren Heimat hinführen“, sagt Maria Reichenauer dazu.

sind zum Preis von jeweils 11,90 Euro, die A3-Kalender für je 16,90 Euro in der Buchhandlung Schmid in Schwabmünchen, oder bei Maria Reichenauer (Telefon 08232/ 908261) erhältlich. Am Sonntag bietet Reichenauer die Kalender auch beim Künstlermarkt in der Stadthalle an.

