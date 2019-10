Marihuana selbst angebaut: Wenn Drogen das Leben bestimmen

Plus Ein 30-Jähriger raucht immer wieder Marihuana. Nicht nur aus wirtschaftlichen Gesichtspunkten baut er dies selbst an. Wie ihn eine kleine Verletzung überführt.

Liebevoll hat sich der Mann um seine wertvollen Pflanzen gekümmert. Er hat sie gedüngt, bewässert, mit Wärmelampen bestrahlt – und alles detailliert in einem Notizbuch aufgeschrieben. Doch für den 30-jährigen Hobbygärtner gab es ein Problem: Es handelte sich um Cannabispflanzen, aus denen er Marihuana gewann. Die Staatsanwaltschaft warf dem Mann aus dem südlichen Landkreis Augsburg nicht nur den Besitz, sondern auch den Handel von Betäubungsmitteln in nicht geringer Menge vor, weshalb ihm eine Gefängnisstrafe drohte. Vor Gericht spricht er über die Hintergründe der Tat.

Die Droge Marihuana bestimmt seit vielen Jahren das Leben des Angeklagten. Seit etwa einem Jahrzehnt rauche er Joints, gab der 30-Jährige vor Gericht zu. Die meiste Zeit habe er die Droge von Dealern gekauft, doch irgendwann hatte er genug. „Auf der Straße weißt du nie, was du für eine Qualität bekommst“, erzählte der Mann während der Verhandlung. So sei es mal mit Haarspray, mal mit flüssigem Kunststoff gestreckt worden. Um die Qualität sicherzustellen, entschied er sich dazu, die Cannabispflanzen, aus deren Blüten das Marihuana gewonnen wird, selbst anzubauen.

Angeklagter aus dem Landkreis Augsburg baut Cannabis im eigenen Haus an

Und noch ein „Vorteil“ habe der Eigenanbau seiner Meinung nach. Er sei deutlich günstiger. Zwar habe er mehrere hundert Euro für die beiden Aufzuchtboxen und das Equipment als Startkapital aufbringen müssen, doch das habe sich wirtschaftlich schnell gerechnet. „Ich habe bis zu drei Joints am Tag geraucht“, sagte der Angeklagte. Deswegen habe die Polizei auch so viele Pflanzen in dem Zweifamilienhaus gefunden.

Neun Pflanzen waren erntereif, acht weitere seien laut eines Experten der Schwabmünchner Polizei in der Wachstumsphase gewesen. Damit habe er eine übergangslose Eigenversorgung sicherstellen wollen, sagte der Angeklagte, bei dem die Beamten mehr als 300 Gramm Marihuana sowie einige Cannabissamen fanden.

Polizei hat den richtigen Riecher: Im Haus duftet es nach Cannabis

Auf die Schliche kam die Polizei dem Mann im vergangenen Jahr durch einen Telefonanruf. Dessen damalige Freundin wählte den Notruf, da sich der 30-Jährige wegen einer Glasscherbe eine Fußverletzung zuzog. Nichts lebensgefährliches, aber es floss einiges an Blut und er wollte sich nicht behandeln lassen. Als die Polizei die Wohnung betrat, fiel ihnen sofort der Cannabisgeruch auf, erinnerte sich ein Beamter. Nach der ärztlichen Versorgung zeigte der Angeklagte den Polizisten den abgesperrten Raum in seiner Wohnung, in der er das Cannabis anbaute.

Der 30-Jährige gab gleich zu Beginn der Verhandlung zwar den Besitz der Drogen zu, stritt den Handel damit aber ab. Bekannte hätten nur ab und zu bei gemeinsamen Kifferrunden etwas bekommen – ohne dass er aktiv auf sie zugegangen und einen bestimmten Preis genannt hätte. Der Experte der Polizei konnte sich dies schwer vorstellen, da die gefundene Menge für den reinen Eigenverbrauch sehr groß gewesen sei.

Der 30-jährige Angeklagte bezeichnete den Cannabis-Anbau als große Dummheit. Durch die Drogen habe er seinen Job und seine Freundin verloren. Sein Ziel sei ein drogenfreies Leben, Gespräche mit der Drogenberatung führe er bereits. Trotzdem kiffte er vor wenigen Wochen noch einmal.

Geheime Privnote-Nachrichten deuten auf Drogenhandel hin

Verteidigerin Cornelia McCready beantragte für ihren Mandanten eine Bewährungsstrafe von 15 Monaten, da der Verkauf des Marihuanas nicht nachgewiesen sei. Die Staatsanwaltschaft hingegen bezeichnete den reinen Eigenverbrauch als Schutzbehauptung. Der Anbau sei demnach sehr professionell abgelaufen und auch die auf dem Handy gefundenen szenetypischen Privnote-Nachrichten ließen auf einen Handel schließen.

Bei diesem webbasierten Anbieter löscht sich die Textnachricht direkt nach dem Lesen und kann nicht wiederhergestellt werden. Deshalb sollte der Angeklagte eine Strafe von 22 Monaten auf Bewährung erhalten.

Das Schöffengericht um den Vorsitzenden Richter Thomas Kirschner verurteilte den mehrfach vorbestraften Angeklagten wegen des Besitzes von Betäubungsmitteln in nicht geringer Menge sowie wegen des Handeltreibens zu 8 Monaten auf Bewährung. Zudem muss der Mann 3000 Euro an die Augsburger Brücke zahlen sowie zehn Beratungsgespräche bei der Drogenhilfe Schwaben absolvieren.

Lesen Sie hier den Kommentar zum Thema Cannabis: Marihuana: Gefahr vom Kiffen nicht unterschätzen