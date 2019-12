vor 3 Min.

Marionettentheater, Weihnachtsbäckerei und viel Musik

Rund um die Kirche St. Johannes gibt es ein abwechslungsreiches Programm

Von Andrea Collisi

Erstmals hatte die evangelische Gemeinde rund um die Kirche St. Johannes und im Gemeindezentrum einen bunten Adventsmarkt mit vielfältigem Angebot organisiert. Ein großer Akt, bei dem sich so ziemlich alle Gruppierungen der Gemeinde, die Erzieherinnen der Kindergärten und der Kirchenvorstand einbrachten.

Die Buden mit Bastelarbeiten oder Essensangeboten wurden von den evangelischen Kindertagesstätten oder von Vereinen, bei denen sich aktive Gemeindemitglieder engagieren, wie beispielsweise dem Weltladen, dem Gartenbauverein oder auch dem Waldwichtelkindergarten, gestellt. Auch die katholische Gemeinde war mit einem Stand von Sigrid Lesti mit Bastelarbeiten vertreten.

Im Gemeindezentrum gab es besondere Kunst von der Kunsttherapeutin Karola Steinbauer zu kaufen, im oberen Stockwerk konnte man bei einer großen Menge an gut sortierten Büchern fündig werden. Ein Raum war zur Weihnachtsbäckerei für Kinder umgewandelt worden. Über fünf Stunden lang ging ein Blech nach dem anderen in die Küche. Dort herrschte Hochbetrieb, denn zusätzlich war das Angebot des großen Tortenbüfetts mit entsprechendem Geschirr zu bewältigen. Die Kinder konnten Weihnachtsbaumschmuck basteln, mit einer Kutsche fahren oder auf dem nostalgischen Kinderkarussell ihre Runden drehen. Gleich fünfmal spielte Diakon Pötschke in altbewährter Manier mit seinen herrlichen Marionettenfiguren die Geschichte um „Das verschwundene Geschenk“, und in der Turnhalle der Kita Arche Noah konnte man einen spirituellen Weg mit Karin Roch gehen.

Außerdem gab es die vielfältigen Musikgruppen der evangelischen Gemeinde zu hören, wie Gospelchor, Posaunenchor (wir berichteten) oder das Akkordeonorchester. Auch einzelne Musiker, wie der an der Orgel brillierende Martin Schönborn oder das Duo Karola Steinbauer und Markus Nagl mit ihren internationalen, textlich teils nachdenklichen Weihnachtsliedern, traten auf.

Am Nachmittag stand das gemeinsame Weihnachtslieder-Singen mit Pfarrer Ernst Sperber am Piano, von Kirchenchorleiterin Hedwig Oschwald mit der Violine begleitet, auf dem Programm. Dabei gehe es, so Sperber, nicht um Perfektion, sondern darum, sich zusammenzusetzen, sich Zeit zu nehmen und gemeinsam zu singen. „Das ist etwas unglaublich Schönes, probieren Sie es doch in der kommenden Adventszeit aus“, so der Geistliche. Allen Anwesenden wurde auch ein musikalischer Adventskalender in Form eines Heftes mit 24 Advents- und Weihnachtsliedern mitgegeben.

Begonnen hatte der Tag mit einem Familiengottesdienst, bei welchem der Ursprung und die Bedeutung des Adventskranzes erläutert wurden. Diese spannende Geschichte wurde von Kindergartenkindern spielerisch umgesetzt. Beendet wurde der Tag mit dem Abendsegen.