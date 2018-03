04:30 Uhr

Markige Worte und fröhliche Spiele

Beim Starkbierfest des Schwabmünchner ADAC-Ortsclubs gibt Bruder Barnabas wieder alles.

Von Reinhold Radloff

Ausgebucht ist Jahr für Jahr das Lokal des Hotels Deutschenbaur in Schwabmünchen, wenn der ADAC-Ortsclub sein Starkbierfest ausrichtet. Denn neben viel Geselligkeit und dem Bruder Barnabas warten auch immer Überraschungen.

Fastenzeit, das ist ja für viele Anlass, bei Essen und Trinken und anderen Dingen Zurückhaltung zu üben. Die Starkbierfeste fallen deshalb in diese Zeit, weil es schon im Mittelalter üblich war, dass die Mönche in diesen Wochen ein besonders kalorienreiches Bier brauten, damit sie trotz Fastengeboten bei Kräften blieben. Damals war es eine Notwendigkeit, heute schmeckt einfach das flüssige Brot.

Von Enthaltsamkeit war also auch beim ADAC-Starkbierfest nichts zu spüren. Die Gäste ließen sich das gute Essen und die gehaltvollen Getränke schmecken, und auch bei der Zahl der Worte übte niemand Zurückhaltung. Schon gar nicht Bruder Barnabas, den seit Jahren der Vereinskassier Franz Baumann gibt. In diesem Jahr ließ er die große Weltpolitik weitgehend verschont.

Er meinte nur: Statt Ehe für alle sei ihm Starkbier für alle lieber. Ansonsten ließ er sich über die besonderen Erlebnisse im Jahresprogramm des Schwabmünchner ADAC-Ortsclubs aus, ging viel auf die neu gegründete Sparte Oldtimer im Club ein. Obwohl: Davon habe es, bezogen auf das Durchschnittsalter der Mitglieder, immer schon genügend gegeben. Er freute sich auch, dass die Wahlen beim ADAC einfacher ablaufen als bei der Bundesregierung, denn Erwin Joppich sei glatt mit 100 Prozent wiedergewählt worden.

„Global denken, im Lokal handeln“, das ist seit Jahren der Wahlspruch des Bruder Barnabas, der wieder für seine kleinen Anzüglichkeiten großen Applaus erhielt, zum Beispiel für die Aussage zum diesjährigen Jubiläum des Ortsclubs: „90 Jahre ADAC Schwabmünchen. We are the best.“

Fröhlich ging es auch weiter, unter anderem beim Eierschieben auf der von Hotelier Günter Schuler erbauten Bahn. Besonders erfolgreich unter den vielen Teilnehmern war die Familie Hanauer aus Untermeitingen. Das Ehepaar Franz und Luitgard gewannen völlig überraschend sowohl in der Stargruppe der Männer als auch bei den Frauen und nahmen wie die weiteren Platzierten schöne Preise mit nach Hause.

