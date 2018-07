16:00 Uhr

Markus Krebs – Vom Tresen auf die Bühne

Die Inspiration für seine Witze erhält der Comedian Markus Krebs direkt in der Kneipe. Am Donnerstag tritt er beim Königsfestival in Königsbrunn auf.

Von Veronika Lintner

Herr Krebs, Sie sagen, dass Sie immer Ihre „Top 3“ der besten Witze parat haben. Wie sieht Ihre aktuelle Hitliste aus?

Markus Krebs: Ich muss gestehen, das variiert immer etwas, aber ich würde heute diese drei wählen: Witz 1) Zwei Liliputaner in der Kneipe: „Zwei Kurze.“ Sagt der Barkeeper: „Das seh ich, was wollt ihr trinken?“ Witz 2) Der Sohn kommt heim, fragt seine Mutter: „Mama was gibt’s denn heut zum Essen?“ Sagt die Mama: „Ein Hörshdgtzzz mit Kartoffelbrei.“ Sagt der Sohn: „Mit was?“ Witz 3) Ich hatte immer viel Pech mit Frauen. Die Erste ist mir weggelaufen, die Zweite leider nicht!

Ihre Paradedisziplin ist der klassische Kneipenwitz. Wann haben Sie zuletzt Ihre Stammkneipe zum Lachen gebracht?

Krebs: Ich habe mittlerweile eine eigene Kneipe in Duisburg und bin dort natürlich immer mal wieder und teste neue Witze an den Gästen. Ich finde es weltklasse, dass der klassische Kneipenwitz wieder Aufmerksamkeit findet.

Wie transportieren Sie die Kneipenstimmung auf die große Bühne?

Krebs: Bei mir gibt es eine Mischung aus Geschichten, Witzen und Gesprächen mit dem Publikum. Genau dasselbe, was ich in einer Kneipe auch machen würde. Ich höre hinterher dann oft von den Leuten, dass sie sich bei meinem Programm gefühlt haben, als hätten sie einen super Abend mit einem alten Kumpel verbracht. Das freut mich dann immer.

Sie erzählen auf der Bühne von skurrilen bis derben Gestalten, die sich in Kneipen tummeln und Sprüche klopfen. Wie viele Pointen schöpfen Sie aus dem wahren Leben, wie viel ist erfunden?

Krebs: Der größte Teil meiner Geschichten beruht auf erlebten Situationen, so ist das auch jetzt bei meinem Programm „Permanent Panne“ wieder. Ich bearbeite Situationen dann nur noch ein bisschen.

„Literatur unter Betäubung“ hieß Ihr erstes Bühnenprogramm. Sie lieben Sprachspiele und Wortwitz. Findet man denn die wahren Poeten am Tresen einer Kneipe?

Krebs: Na ja, nicht alle. Aber die Chance ist groß, jemanden in der Kneipe zu treffen, der immer einen Spruch auf den Lippen hat und mir doch noch mal einen erzählt, den ich vielleicht nicht kenne. Vielleicht ist das in Königsbrunn auch so.

Das Etikett „Ruhrpott“ prangt auf Ihrer schwarzen Mütze. Funktionieren Ihre Witze in Duisburg genauso wie in Augsburg oder Königsbrunn?

Krebs: Meinen Humor versteht das Publikum in ganz Deutschland. Darüber freue ich mich sehr. Königsbrunn, wir werden einen lustigen Abend haben!

Ihr breites Grinsen, der Dreitagebart, die lockeren Sprüche – das alles erinnert stark an eine andere deutsche Comedygröße, an Stefan Raab. Kam es schon einmal zu Verwechslungen?

Krebs: Finden Sie? Hm. Ich habe Stefan Raab noch nie mit Mütze und Sonnenbrille gesehen. Aber ich werde mal drauf achten. (lacht)

Auf der Bühne geben Sie den Kumpel vom Tresen, doch von Ihrem Privatleben ist nicht viel bekannt. Warum?

Krebs: Da habe ich noch nie drüber nachgedacht. Eigentlich erzähle ich viel aus meinem Privatleben auf der Bühne. Beispielsweise dass ich Pizza-Taxi gefahren bin, auf Ibiza gelebt habe und sogar mal Tannenbäume verkauft habe. Das erzähle ich alles auf der Bühne und das ist auch alles so passiert – mit eingebauten Gags.

Sie haben eine Ausbildung zum Groß- und Außenhandelskaufmann absolviert, waren stellvertretender Leiter eines Baumarkts – warum hat es Sie aus dem soliden Berufsleben in die Comedy verschlagen?

Krebs: Witze erzählen konnte ich schon immer. Als Kind fand ich es wichtiger, Otto Waalkes auswendig zu können, als zu wissen, wann und wer Amerika entdeckt hat. Ich hätte natürlich nie gedacht, dass ich damit mal meinen Lebensunterhalt verdienen könnte. Das war Zufall. Beim niederrheinischen Comedypreis habe ich an der Kasse gesessen. Dann ist ein Teilnehmer ausgefallen und ich wurde gebeten, ein paar Witze zu erzählen. Habe ich gemacht und bin direkt eine Runde weiter gekommen. Auf die habe ich mich dann richtig vorbereitet, bin wieder weitergekommen und habe die Veranstaltung dann sogar gewonnen. Da dachte ich mir: „Machste mal weiter“. (lacht)

Haben Sie ein komödiantisches Vorbild?

Krebs: Klar, Vorbilder hat man natürlich. Bei mir sind es beispielsweise Rolf Miller oder Gerd Dudenhöfer. Die haben eine ruhige Art, setzen ihre Pausen brillant und treffen genau mein Humorzentrum.

Der Altherren-Witz, der schnelle Kalauer – Warum funktioniert dieser Humor heute immer noch?

Krebs: Oder besser gesagt – „wieder“? Witze waren etwas von der Bildfläche verschwunden, aber sind nun wieder top aktuell. Im Herbst 2018 wird es sogar bei RTL eine eigene Show nur mit Witzen von mir geben. Sie heißt „Witze-Arena“. Das Schöne ist doch, dass jeder einen Witz kennt.

Markus Krebs tritt am Donnerstag, 19. Juli, beim Königsfestival auf. Um 20 Uhr beginnt die Show in der Hydro-Tech Eisarena Königsbrunn. Karten gibt es zu 29,50 Euro (zuzüglich VVK 2 Euro) im Kulturbüro Königsbrunn, am Marktplatz 9, und unter 08231/606260.

