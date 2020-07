25.07.2020

Masken für die Schüler

An den Neustart der Schule gedacht

Von Hieronymus Schneider

Als alle Kinder der Langerringer Grundschule noch zu Hause lernen mussten und die Lehrkräfte nur online mit ihnen in Kontakt sein konnten, dachte der Vorstand Johann Haslinger von der Raiffeisenbank Singoldtal bereits an den Neustart des Schulbetriebs. In der Voraussicht, dass bei der Wiederaufnahme des Unterrichts in der Schule eine Mund-Nasen-Bedeckung getragen werden muss, fragte er die Schulleiterin Annemarie Bögler, ob die Raiffeisenbank angenehm zu tragende Masken für die Kinder bestellen soll. Dieses Angebot wurde gerne und dankend angenommen. So konnte jedem Grundschulkind eine Maske ausgehändigt werden. Die Schüler freuten sich sehr darüber und änderten gleich den Schriftzug an den Fenstern ihrer Klassenzimmer. Bei der Schließung im März hatten sie Selbstporträts gemalt und darüber mit ausgeschnittenen Blockbuchstaben geschrieben: „Jetzt sind wir zu Hause, aber wir kommen wieder.“ Seit dem Ende der Pfingstferien lautet der Schriftzug nun „Wir sind wieder da“. Wie es wohl nach den Sommerferien weitergeht?

