vor 8 Min.

Maskentreiben und ein betagtes Ballett beim Feu-Tra-Ball

Beim FeuTra-Ball von Feuerwehr und Trachtenverein begeistern „Verborgene Schätze“ in Königsbrunn.

Von Hermann Schmid

Meister Eder und sein Pumuckl, Knastbrüder und Knastschwestern, Figuren aus Fantasy-Spielen, ein Scheich mit orientalischen Tänzerinnen, ein ganzes OP-Team und eine veritable Strandparty– ein buntes Völkchen traf sich am Samstagabend beim FeuTra-Ball im Königsbrunner Trachtenheim. Auftritte der Showtanzgruppe des CCK und von tanzmutigen Männern beider Vereine begeisterten die gut 200 Besucher, die sich bis weit nach Mitternacht zur Musik der Band „Weekend“ auf der Tanzfläche vergnügten.

Seit acht Jahren organisieren Freiwillige Feuerwehr und Trachtenverein gemeinsam diesen Ball, der an die Tradition der Vereinsbälle vergangener Jahrzehnte anknüpft. Nachdem die Führung von Vox Corona den Sängerball im vorigen Jahr eingestellt hat, ist der FeuTra-Ball einer der letzten dieser Art in der Brunnenstadt – und er schwächelt. Schon letztes Jahr war er nicht ausverkauft, auch heuer blieben einige Plätze frei, möglicherweise auch deshalb, weil der CCK am gleichen Abend im Evangelischen Gemeindezentrum seinen Showabend veranstaltete.

Besucher genießen den Abend in vollen Zügen

Doch die Maskierten, die gekommen waren, genossen den Abend in vollen Zügen oder auch in langen Schlangen, wenn wieder einmal Polonaise angesagt war. Auf der Tanzfläche war mal mehr, mal weniger Platz, je nachdem, wie viele Gäste gerade in die Kellerbar abgetaucht waren. Nur zweimal wurde das Tanzfest länger unterbrochen: Die Showtanzgruppe des CCK präsentierte ihre „Verborgenen Schätze“ mit tollen Kostümen, flotten Tänzen und beeindruckenden Hebefiguren, bei denen man sich Sorgen um die abgehängten Lampen machen konnte.

"Die Vereine halten zusammen"

CCK-Vorsitzender Dieter Schwab danke für die Einladung und sagte: „Man sieht, die Vereine halten zusammen.“ Prinzessin Jennifer I. und Prinz Roman I. überreichten den aktuellen CCK Faschingsorden an Karin Röthinger vom Trachtenverein sowie an Fabian Riedmiller und Thomas Hiermayer von der Feuerwehr.

47 Bilder Der FeuTra-Ball in Königsbrunn Bild: Hermann Schmid

Zwei Stunden später warteten dann alle im Saal gebannt auf das Männerballett. Die acht mutigen Tänzer traten diesmal stilecht mit Rollatoren als betagte Damen auf. Zu „Theo, wir fahr’n nach Lodz“, „Rock around the Clock“ und „Hit the Road, Jack“ tanzten sie sich aber immer mehr in Fahrt. Am Ende wurde die von Julia Bamberger einstudierte Choreographie richtig sportlich. Die Zugabe endete mit einem pfiffigen Gag: Ausgerechnet beim Bee Gees-Hit „Staying Alive“ brach eine „Tänzerin“ zusammen, konnte allerdings in einem intensiven Einsatz „wiederbelebt“ werden.

„Staying Alive“ galt dann noch lange für die Besucher des FeuTra-Balls, die sich weitere Stunden auf der Tanzfläche und in der Bar vergnügten. So schlecht ist es also um diesen Vereinsball nicht bestellt – als ein Anzeichen für sein Wohlbefinden mag gelten, dass selbst die Servicekräfte den ganzen Abend über in guter Stimmung waren.

Weitere Bildergalerien vom Fasching in der Region finden Sie hier.

Themen folgen