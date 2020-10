Mast für Flutlichtanlage angesägt: Rohe Gewalt geht gar nicht

Plus So etwas geht gar nicht: Jemand hat in den vergangenen Monaten die Holzmasten für die viel diskutierte Flutlichtanlage auf dem Gelände der Golfer in Burgwalden angesägt.

Der Unbekannte wollte damit offenbar auf eigene Faust Tatsachen schaffen und die Stämme unbrauchbar machen. Er hat dabei auch in Kauf genommen, dass jemand zu Schaden kommt. Was wäre nämlich gewesen, wenn die Masten gebrochen wären? Ein schweres Stück hätte jemanden treffen und schwer verletzen können.

Der Vorfall, für den es keinerlei Rechtfertigung gibt, zeigt auch: Die Hemmschwelle, fremdes Eigentum gedankenlos zu zerstören, wird offenbar immer schneller überschritten. Bestes Beispiel ist der Vandalismus in Schwabmünchen und in Bobingen. Betrunkene Heranwachsende randalierten in den vergangenen Wochen auf dem Friedhof, schlugen im Singoldpark alles kurz und klein und zündeten eine Mülltonne und ein Insektenhotel an.

Zwischenmenschlicher Klimawandel

Wir dürfen das Thema Gewalt nicht verharmlosen oder schönreden. Aggression, Drohgebärden und verbale Entgleisungen gehören schon zum Alltag. Leider. Es liegt an uns, den zwischenmenschlichen Klimawandel zu bremsen. Wie wär's mit einem Lächeln jeden Tag? Das kostet nichts und könnte ein Anfang sein.

