Matrix startet sportliche Benefizaktion in Königsbrunn

Plus Gelegenheit zur sportlichen Betätigung gibt es derzeit wenig. Das Königsbrunner Matrix hat sich deshalb eine Aktion ausgedacht, die Sport und Hilfe verbindet.

Von Helga Mohm

Homeschooling, zocken, chatten - junge Menschen verbringen derzeit viel Zeit vor dem Bildschirm, lange Spaziergänge und Radtouren sind bei dem Wetter auch nicht übermäßig populär. Deshalb verbindet das Team des Königsbrunner Jugendzentrums Matrix um Einrichtungsleiter Ralf Engelstätter jetzt sportliche Betätigung mit einem guten Zweck. Bei der Benefizaktion "Kurbeln für Kohle" sollen mit einem Fahrradergometer 1500 Kilometer in sechs Wochen geradelt werden. Der Erlös geht komplett an die engagierten Jugendlichen beim Jugendrotkreuz Königsbrunn.

Geradelt wird vor der großen Fensterfront im Königsbrunner Matrix

Das Sportgerät steht im Matrix in einem aufgebauten Pavillon vor den großen Fensterscheiben. So kann von außen zugeschaut und auch angefeuert werden, oder die Live-Sporteinheit animiert weitere Teilnehmer. Der Startschuss fällt am Montag, 8. Februar, um 16 Uhr. Eine Teilnahme ist in jeder Altersklasse möglich. Es müssen mindestens fünf Kilometer geradelt werden. Pro geradeltem Kilometer wird ein Euro gespendet. Teilnehmer erhalten nach ihrer "Sporteinheit" ein kleines Überraschungspäckchen. Das Hygienekonzept erlaubt jedoch nur eine Teilnahme mit Anmeldung. Dies erfolgt mit Angabe des Zeitfensters unter info@diematrix.de oder unter 08231/9576060.

Geschäftsführer Christian Kunzi vom Königsbrunner Fitnessstudio Fitz Fitness ist begeistert von der Benefizaktion. Er stellt für den Aktionszeitraum das hochwertige Fahrradergometer zur Verfügung. Sponsoren, wie die Stadt Königsbrunn und Firmen, bringen die Spendengelder auf. "Wir wollen vor allem Kinder und Jugendliche zum Mitmachen animieren, und ihnen zumindest den Gedanken mitgeben, dass sie Teil einer großen Aktion sind. Des Weiteren steht natürlich der sportliche Effekt im Fokus, mal wieder an Grenzen gehen", sagt Engelstätter. Finale und Endspurt ist am Freitag, 19. März, um 16 Uhr.

