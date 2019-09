vor 17 Min.

Matrix und Generationenpark als Vorzeigeprojekte

Seit Beginn der Wahlperiode 2014 wurden in Königsbrunn einige Neubauten eingeweiht. Überregionale Aufmerksamkeit erzeugen das Jugendzentrum und Wohnprojekte.

Von Adrian Bauer

Im März kommenden Jahres wird ein neuer Königsbrunner Stadtrat gewählt. Die Parteien und Gruppierungen in der Stadt stimmen sich langsam auf die heiße Phase des Wahlkampfs ein. Wir möchten den Endspurt der Wahlperiode mit einem kleinen Blick zurück einleiten. Was hat sich in den vergangenen gut fünf Jahren seit der Wahl 2014 getan? Welche Beschlüsse stehen dem Stadtrat im kommenden halben Jahr noch ins Haus? Und wie steht es mit den Projekten, die momentan noch auf Halde liegen? Den Anfang machen die Bauprojekte, die in den vergangenen Jahren eingeweiht und umgesetzt wurden.

Bei manchen Gesprächen zum Thema Kommunalpolitik könnte man auf die Idee kommen, dass dieser Artikel recht kurz ausfallen müsste. Tut er aber nicht. Die Liste der eingeweihten Neubauten umfasst einige bekannte Namen: Das Jugendzentrum Matrix, der Infopavillon 955, das Umkleidegebäude Sportpark West, Umkleidegebäude Eishalle und die Kindertagesstätte am See sind alle erst nach 2014 eingeweiht worden. Angeschoben und geplant wurden die meisten dieser Projekte noch in der vorherigen Wahlperiode unter Bürgermeister Ludwig Fröhlich. Speziell das Matrix hat mit seinem Konzept überregionalen Modellcharakter, Leiter Ralf Engelstätter und sein Team sind gefragte Ansprechpartner zum Thema Jugendarbeit für andere Kommunen.

Neu geordnet wurde der Städtische Friedhof mit zusätzlichen 70 Urnenstelen (nördlich Aussegnungshalle) sowie zuletzt 113 Urnenstelen (östlicher Friedhofsbereich) samt Wegen und Ruhezonen. Die Querungshilfe an der Lechstraße erhöht die Sicherheit für Radfahrer und Fußgänger. Der Betriebshof hat eine neue Halle bekommen und beim Weg im Sportpark West probierte man gemeinsam mit der LEW ein neues Konzept mit bewegtem Licht.

Königsbrunner Wohnungsbaugesellschaft baut ihren Bestand aus

Den größten Sprung hat die städtische Wohnungsbaugesellschaft GWG hingelegt. Der Generationenpark bekam seinen zweiten Bauabschnitt und bildet mit seinem Konzept weiterhin ein Vorzeigeprojekt über die Stadtgrenzen hinaus. Mit den Bauprojekten in der Föllstraße, der Dietrich-Bonhoeffer-Straße und der Bodenseestraße wurde nicht nur der städtische Wohnungsbestand massiv vergrößert und mehr bezahlbarer Wohnraum geschaffen, sondern auch ein großer Schritt in Sachen altersgerechtem Wohnen getan. Das Haus an der Bodenseestraße bietet neben barrierefreien Appartements auch eine Tagespflegeeinrichtung im Haus. Zudem stemmte die GWG auf der Neuhauswiese und in der Germanenstraße zwei Asylunterkünfte.

Königsbrunner Spielplätze sind nach der Sanierung Publikumsmagnete

Die populärsten Generalsanierungen dürften die Spielplätze in der Stadt sein. Stadtbauhof und Tiefbauamt haben in den vergangenen Jahren einige neue Anziehungspunkte in der Stadt geschaffen. Am Pfarrer-Bummele-Weg und am Eichenplatz sind neue Spielwelten entstanden, am Wasserspielplatz in der Mindelheimer Straße können die Kinder in den Sommermonaten nach Herzenslust matschen. Die neu gestalteten Spielplätze sind Publikumsrenner und gerade an den Wochenenden bestens besucht.

Saniert wurden außerdem der Kunstrasenplatz (Egerländerstraße), der Hartplatz östlich der Willy-Oppenländer-Halle, Tankstelle und Werkstätten des Betriebshofs, die Umkleiden im Stadion (Karwendelstraße). Überarbeitet wurde die Hülle des Mercateums, die Bushaltestelle samt Umfeld am Eichenplatz wurde erneuert und behindertengerecht gestaltet. Finanziert hat die Stadt zudem die Sanierung der kirchlich getragenen Kindertagesstätten St. Ulrich und St. Michael.

Neues Wasserwerk wird im Frühjahr 2020 fertig

Abgeschlossen wird in diesem Jahr noch der Bau des Kreisverkehrs an der Kreuzung Königsallee/Wertachstraße. Die Wehringer Firma Klaus Hoch- und Tiefbau hat den Zuschlag erhalten. Arbeiten haben jetzt begonnen. Spielt die Witterung mit, könnte der Kreisel spätestens Mitte November fertig sein. Weiterhin läuft der Bau eines neuen Wasserwerks. Das neue Haus, das eine wesentlich höhere Versorgungssicherheit bietet, wird im Frühjahr 2020 eingeweiht. Eigentlich hätte es schon 2018 kommen sollen, doch wegen der Baukonjunktur bekam die Stadt zunächst kein Angebot. Erst bei einer zweiten Ausschreibung 2017 fand sich eine Firma, die das Projekt zu einem annehmbaren Preis umsetzen wollte.

