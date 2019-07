15:05 Uhr

McDonalds nimmt zu

Das Fast-Food-Restaurant an der Augsburger Straße soll vergrößert werden

Die Mc-Donalds-Filiale in der Augsburger Straße Schwabmünchen nimmt zu – an Umfang. Das Fast-Food-Restaurant will sein Gebäude erweitern. Der Gastraum soll Richtung Osten, dort wo jetzt die Terrasse und die grüne Wiese hinter dem Haus zu sehen ist, um drei Meter erweitert werden. Die Terrasse verschiebt sich Richtung Wiese. Einen entsprechenden Bauantrag behandelten die Stadträte in der aktuellen Sitzung des Bauausschusses am Dienstagabend und stimmten dafür. Wann mit der Erweiterung begonnen werden soll, ist allerdings noch nicht bekannt.

Weiter Themen der Beratungen im Überblick:

Halle: Die Ausschuss-Mitglieder genehmigten zudem den Neubau einer landwirtschaftlichen Mehrzweckhalle, die 25 mal 13 Meter groß werden soll, in der Krumbacher Straße 80.

Betriebstankstelle: Zustimmung gab es für eine Betriebstankstelle auf dem Gelände des Kreisbauhofs in der Krumbacher Straße 20.

Doppelgarage: Nicht ganz einverstanden waren die Mitglieder des Bauausschusses mit dem Antrag auf Neubau einer Doppelgarage in der Georg-Pfandzelter-Straße, die direkt auf der Grundstücksgrenze gebaut werden soll. Laut Bebauungsplan müsste ein Mindestabstand von einem Meter eingehalten werden. Nun soll zunächst geprüft werden, ob es möglich ist, die Garage mit einem Abstand von einem halben Meter zu bauen. „Das wäre gut, schon allein, um Arbeiten am eigenen Grundstück auf dem eigenen Grundstück durchführen zu können“, so Josef Alletsee (Freie Wähler). Bürgermeister Müller führte zudem „gestalterische Gründe“ an.

Unkraut: Gabriele Huber (CSU) merkte am Ende der Sitzung an, dass sich das Unkraut (nicht nur, aber in besonderem Maße) auf dem Gehweg an der Alpenstraße breit macht. Die Stadtverwaltung will eine Lösung für das Problem finden.

Verkehr: Sabine Grünwald (SPD) regte an, die Verkehrssituation an der Gottlieb-Daimler-Straße an der T-Kreuzung (rechts Richtung V-Markt; links Richtung Aldi) prüfen zu lassen. Dort gilt momentan rechts vor links. Die Stadt will bei der Polizei nachfragen, ob es sich dort um einen Unfallschwerpunkt handelt und gegebenenfalls Vorfahrtsschilder aufstellen.

