Mega-Fusion: Jetzt entsteht Schwabens größte Sparkasse

Gemeinsam sind sie fünftgrößte Sparkasse in Bayern: Die Sparkassen Memmingen-Lindau-Mindelheim und die Kreissparkasse Augsburg fusionieren. Es gibt auch schon einen Namen.

Die neue Sparkasse Schwaben-Bodensee soll mit dem Jahreswechsel bestehen. Wie auf einer Pressekonferenz in Mindelheim bekanntgegeben, werden im Zuge der Fusion keine Filialen geschlossen. Bei dem neuen Kreditinstitut sei auch kein Stellenabbau geplant. Auch betriebsbedingte Kündigungen wurden ausgeschlossen.

Kreissparkasse Augsburg ist etwas kleiner

Die Kreissparkasse Augsburg ist rein von den Zahlen eher der Juniorpartner: Sie wies zuletzt eine Bilanzsumme von rund 3,9 Milliarden Euro aus. Sie hat 489 Beschäftigte, 18 Geschäftsstellen, 26 Selbstbedienungsstellen sowie 60 Geldautomaten. Der Zusammenschluss der Sparkasse Memmingen-Lindau-Mindelheim hatte zuletzt eine Bilanzsumme von rund 4,5 Milliarden Euro. Sie hat 679 Mitarbeiter, 44 Geschäftsstellen, 25 Selbstbedienungsstellen und 85 Geldautomaten.

Zentraler Dienstsitz des Vorstands der neuen Sparkasse soll die Hauptgeschäftsstelle in Memmingen sein. Eine weitere Hauptgeschäftsstelle mit Vorstandspräsenz würde zudem in Augsburg bestehen. Als Vorstandsvorsitzender der neuen Sparkasse ist der Vorstandsvorsitzende der Sparkasse Memmingen-Lindau-Mindelheim, Thomas Munding, vorgesehen. Den stellvertretenden Vorstandsvorsitz würde der dann amtierende Vorstandsvorsitzende der Kreissparkasse Augsburg, Horst Schönfeld, übernehmen.

Zu den Hintergründen der Fusion hieß es, dass beide Häuser wirtschaftlich "gesund" seien. Durch eine Fusion gehe es in Zukunft aber leichter. Der Zusammenschluss bedarf nun der Zustimmung der Sparkassen-Gremien sowie der zuständigen Kreistage und Stadträte. Die Verwaltungsräte und Verbandsversammlungen werden darüber in den nächsten Wochen entscheiden. Anschließend wird in den jeweiligen kommunalen Gremien abgestimmt.

Fusionswelle vor 20 Jahren

Spekuliert wurde schon länger über einen weiteren Zusammenschluss von Sparkassen in Schwaben, nachdem es vor 20 Jahren schon einmal eine solche Welle gegeben hatte. Aber bei den Bilanzkonferenzen der vergangenen Jahre hieß es stets: „Es ist keine Fusion geplant.“

