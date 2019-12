vor 29 Min.

Mehr Geld am Wahltag für die Helfer

Kommunalwahl: Stadt erhöht die Entschädigung

Wahlen zu organisieren wird für die Stadtverwaltung immer aufwendiger – und Kommunalwahlen wie die am 15. März 2020 anstehende sind dabei mit Abstand die aufwendigsten. Jeder Wähler kann dabei auf vier Wahlzetteln bis zu 102 Stimmen – je eine für Bürgermeister und Landrat, 30 für Stadträte und 70 für Kreisräte – vergeben. Die Auszählung wird wohl wieder bis nach Mitternacht andauern.

Das ist vermutlich ein Grund, warum es für die Stadt immer schwieriger wird, freiwillige Wahlhelfer und Wahlhelferinnen zu gewinnen. Rund 340 müssten es am 15. März sein. Roland Krätschmer, der Leiter des Wahlamts der Stadt, hat deshalb dem Hauptausschuss vorgeschlagen, die Entschädigung für sie von 70 auf 100 Euro anzuheben. Dem stimmten die Mitglieder des Hauptausschusses einstimmig zu. Sollte am 29. März 2020 eine Stichwahl zwischen zwei Bürgermeisterkandidaten nötig sein, so werden die dann nötigen 150 Wahlhelfer statt bisher 40 nun 50 Euro Entschädigung erhalten. Insgesamt 43 750 Euro müssen dafür in den Haushalt eingestellt werden, knapp 15 000 Euro werden vom Landkreis erstattet.

30 Wahllokale wird die Stadt am 15. März einrichten, sie müssen mit zwei Schichten zu je vier Wahlhelfern besetzt sein. Zum Auszählen sind dann alle acht Helfer nötig. Dazu kommen zwölf Briefwahl-Lokale mit jeweils acht Wahlhelfern sowie einige Helfer in der Wahlzentrale.

Die Erhöhung, so argumentierte Roland Krätschmer in seiner Sitzungsvorlage, solle zum einen den Anreiz zum Engagement als Wahlhelfer ankurbeln, zum anderen auch den erhöhten zeitlichen Einsatz bei einer Kommunalwahl Rechnung tragen.

Krätschmer hatte zusammengestellt, wie andere Städte im Umkreis ihr „Verzehrgeld“ für Wahlhelfer erhöht haben: Bobingen und Schwabmünchen von 60 auf 80 Euro, Neusäß von 65 auf 100 Euro, Friedberg von 90 auf 100 Euro. Die Stadt Augsburg, wo auch am Montag noch ausgezählt wird, zahlt statt bisher 100 nun 140 Euro aus.

Viele Wahlhelfer kommen aus den Stadtverwaltungen. „Die Suche nach externen Wahlhelfern“, so schrieb Roland Krätschmer in seiner Sitzungsvorlage, „würde deutlich entspannter ablaufen, wenn wir durch einzelne Parteien und Wählervereinigungen mehr freiwillige Wahlhelfer gemeldet bekommen würden.“

Bisher seien die Rückmeldungen auf das entsprechende Anschreiben „sehr übersichtlich“. (hsd)

