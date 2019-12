vor 17 Min.

Mehr Geld für Wahlhelfer

Bisher gibt es zu wenige Freiwillige

Für die größte Stadt im Landkreis Augsburg, wurden in den letzten Jahren die Wahlen umfangreicher und aufwendiger. Und es wurde immer problematischer freiwillige Wahlhelfer zu finden. Darauf will man reagieren, mit einer Erhöhung der Entschädigung von bisher 70 Euro auf dann 100 Euro. Bei einer eventuellen Stichwahl zum Bürgermeister könnte das sogenannte Verzehrgeld um zehn Euro von bisher 40 Euro auf 50 Euro steigen.

Am Dienstag, 10. Dezember, steht dieses Thema auf der Tagesordnung des Hauptausschusses. Für die anstehende Kommunalwahl am 15. März 2020 rechnet Wahlleiter Roland Krätschmer damit, dass die Auszählung bis weit nach Mitternacht andauern wird. Schon allein dafür sollte sich die Stadt mit der Erhöhung der Entschädigung für das ehrenamtliche Engagement der freiwilligen Helfer erkenntlich zeigen, so die Argumentation.

Eine Abfrage in den umliegenden Gemeinden und Städte habe ergeben, dass viele ihre Entschädigung anpassen. So erhöhen Bobingen und Schwabmünchen die Pauschale von bisher 60 Euro auf zukünftig 80 Euro, Neusäß macht sogar einen Sprung von 65 Euro auf 100 Euro.

Ein weiterer Tagesordnungspunkt an diesem Abend ist die Beratung des Ergebnishaushalts 2020. Die öffentliche Sitzung beginnt um 18 Uhr im Großen Sitzungssaal des Rathauses. (AZ)

Themen folgen