30.11.2019

Mehr Kooperation von Bepo und städtische Kultureinrichtungen

Die Zusammenarbeit soll für beide Seiten zur Bereicherung werden

Die Bereitschaftspolizei und die Königsbrunner Kultureinrichtungen wollen künftig enger zusammenarbeiten. Auf Initiative von Thomas Fichtner, dem Leiter der Bereitschaftspolizei-Abteilung, trafen sich zu einem sehr anregenden Austausch die Leiterin der Stadtbücherei, Kathrin Jörg, die stellvertretenden Büchereileiterin, Hildegard Häfele und die Leiterin des Kulturbüros, Ursula Off- Melcher, um über eine solche Kooperation nachzudenken.

Bei einem sehr freundlichen, konstruktiven gemeinsamen Gespräch in den Räumen der Königsbrunner Bereitschaftspolizei berichteten Kathrin Jörg und Hildegard Häfele von den Aktivitäten der Stadtbücherei und loteten gemeinsam mit Thomas Fichtner aus, welche möglichen gemeinsamen Lese- und Veranstaltungsprojekte in Betracht gezogen werden könnten. Das Interesse der Bereitschaftspolizei an der Königsbrunner Kultur, freut Ursula Off-Melcher besonders.

In einem weiteren Schritt lud sie Thomas Fichtner ein, die Königsbrunner Museen zunächst filmisch auf der städtischen Homepage und anschließend auch physisch zu besuchen. Der Polizeidirektor stimmte hier gerne zu.

Das Naturmuseum erlebt in Kürze durch den Umzug und der damit verbundenen Flächenvergrößerung, eine große Aufwertung. Ebenso hat sich das Ansehen der Königsbrunner Archäologie durch die aktuellen Forschungsergebnisse von Professor Philipp Stockhammer, die auf den dort gelagerten Funden basieren, in Wissenschaftskreisen nochmals enorm gesteigert. Das Lechfeldmuseum, das Mercateum und die Schlacht auf dem Lechfeld sind mit den Bodendenkmälern natürlich weitere sehenswerte Optionen.

Bei einem weiteren Termin werden Thomas Fichtner, Ursula Off-Melcher und Kathrin Jörg die Überlegungen fortsetzen. Beide Seiten freuen sich sehr über die Bereicherung durch die Kooperation.

Da die Bereitschaftspolizeit seit längerem auch Räume auf ihrem Gelände für verschiedene Kurse im Kinderferienprogramm der Stadt Königsbrunn und Kurse der Volkshoschule öffnet, bedeutet das weitere Anknüpfen eine wesentliche Erweiterung der Zusammenarbeit. (AZ)

