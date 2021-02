vor 33 Min.

Mehr Nachverdichtung, schnellere Genehmigung: Wie künftig im Kreis gebaut wird

Plus Die Novelle der Bayerischen Bauordnung bringt zahlreiche Veränderungen für das Bauen mit sich. Im Landkreis wenden viele Kommunen die Regeln aber nicht an.

Von Adrian Bauer

In zahlreichen Stadt- und Gemeinderäten spielte in den vergangenen Wochen eine Entscheidung aus München eine gewichtige Rolle: Die Staatsregierung hat eine neue Bauordnung verabschiedet. Diese soll flächenschonenderes Bauen ermöglichen und die Wartezeit auf die Baugenehmigung verkürzen. Im Landkreis Augsburg stoßen diese Neuregelungen nicht überall auf Gegenliebe. Viele Kommunen bleiben beim alten System. Was hinter dem neuen Baustandard steckt und worauf Häuslebauer sich künftig einstellen müssen.

Was ändert sich durch die neue Bayerische Bauordnung für Häuslebauer?

Die Bauordnung sieht geringere Abstände zwischen den Gebäuden vor: Früher galt die Höhe eines Hauses (1H) als Maßstab für die Abstandsfläche: Bei einem sechs Meter hohen Haus waren es sechs Meter. Jetzt gilt der Faktor 0,4H, mindestens aber drei Meter Abstand. Im bayerischen Bauministerium verspricht man sich davon eine Reduzierung des Flächenverbrauchs. Zudem gibt es nun die sogenannte "Genehmigungsfiktion": Meldet sich das zuständige Landratsamt nicht binnen drei Monaten nach Eingang des Bauantrags für ein Wohngebäude, gilt der Antrag als genehmigt. So sollen die Genehmigungsverfahren beschleunigt werden. Zudem wird das Bauen mit Holz erleichtert und beim Aufstocken eines Gebäudes ist nicht mehr zwingend ein Aufzug vorgeschrieben.

Gemeinden im Kreis Augsburg fürchten mehr Nachbarschaftsstreitigkeiten

Warum wollen das viele Kommunen nicht?

Gerade bei bestehenden Baugebieten bedeutet die Novelle eine sehr deutliche Nachverdichtung. Bereits heute sorgen Projekte nach der alten Verordnung oftmals für Unruhe in einer Nachbarschaft. Viele Gemeinden sorgen sich um den Frieden und die Wohnqualität in ihren Quartieren und haben deshalb eilig eigene Satzungen zu den Abstandsflächen erlassen. Die Stadt Königsbrunn hat beispielsweise nur den zentralen Bereich für eine entsprechende Nachverdichtung freigegeben, die Stadt Bobingen hat die Neuregelung komplett abgelehnt und bleibt bei der alten Regelung. In Stadtbergen hat man sich für einen Mittelweg entschieden und berechnet die Abstandsflächen künftig mit dem Faktor 0,8H bei einem Mindestabstand von drei Metern. Grundsätzlich hätten die Gemeinden in Bayern bereits seit 2007 geringere Abstandsflächen festlegen können. Diese Möglichkeit wurde aber in der Praxis selten gewählt, teilt das Landratsamt mit.

Das ändert sich mit der neuen Bauordnung in Bayern 1 / 7 Zurück Vorwärts Genehmigungsfiktion Für die meisten geplanten Wohngebäude gilt künftig: Wenn sich die Baugenehmigungsbehörde innerhalb von drei Wochen nach Zugang des Bauantrags nicht meldet und fehlende Unterlagen nachfordert, beginnt eine dreimonatige Fiktionsfrist. Entscheidet die Behörde innerhalb dieser Fiktionsfrist nicht, gilt der Bauantrag automatisch als genehmigt.

Bauen mit Holz Holz darf künftig in allen Gebäudeklassen verwendet werden. Das soll den Baustoff attraktiver und das Bauen nachhaltiger machen.

Abstandsflächenrecht Abstandsflächen werden auf 40 Prozent der Wandhöhe reduziert – in Gewerbe- und Industriegebieten auch weiter. Das soll den Flächenverbrauch senken. Bei Wohnbauten reicht dann das 0,4-Fache der Wandhöhe, bei Gewerbebauten das 0,2-Fache. Ein Mindestabstand von drei Metern bleibt bestehen, Gemeinden können weiterhin größere Abstandsflächen in ihrer Satzung festlegen.

Stellplatzpflicht Kommunen können die Stellplatzpflicht flexibler regeln, alternative Mobilitätskonzepte werden zugelassen.

Dachausbau Für den Ausbau von Dachgeschossen ist keine Genehmigung mehr nötig.

Einbau von Aufzügen Die Pflicht zum Einbau eines Aufzugs fällt weg, wenn der Aufwand dafür unverhältnismäßig hoch wäre.

Sonstiges Weitere Änderungen betreffen etwa den Bau von Kinderspielplätzen in Wohnanlagen, die Planung von Rettungswegen, die Ausweisung von Kfz-Stellplätzen und die Begrünung von Gebäuden. Zudem können Kommunen reine Steingärten und Kunstrasenflächen untersagen. (AZ)

Warum hatten es einige Kommunen so eilig mit den Satzungen?

Dabei geht es um Rechtssicherheit. Der Landtag hat die neuen Regeln im Dezember beschlossen und den 1. Februar als Stichtag für das Inkrafttreten festgelegt. Eine Übergangsfrist gibt es nicht. Grundsätzlich dürfen die Kommunen auch jetzt noch neue Satzungen für die Abstandsregeln erlassen. In einigen Rathäusern fürchtete man aber, dass bei zwischenzeitlich eingereichten Baugesuchen die rechtliche Handhabe fehlt, wenn diese nach den neuen Regeln geplant sind. Daher beeilten sich diese Gemeinden, die eigenen Regelungen vor dem 1. Februar beschlossen und öffentlich bekannt zu machen. Begründen lassen sich die Änderungen mit dem Erhalt des Ortsbilds und der Verbesserung oder den Erhalt der Wohnqualität.

Bauministerin Schreyer: "Verschaffen Gemeinden mehr Handlungsspielraum"

Dürfen Gemeinden Regelungen aus München einfach so abändern?

Das Recht dazu haben die Gemeinden seit 1962. "Ziel der Regelung ist es, den Gemeinden Einflussmöglichkeiten bei der Gestaltung ihres Gemeindegebiets zu geben", teilt das Bauministerium in München auf Anfrage mit. Ähnliche Möglichkeiten gebe es auch in anderen Bereichen des Landesrechts. Bauministerin Kerstin Schreyer sieht prinzipiell kein Problem, wenn die Gemeinden ihre eigenen Satzungen zu dem Thema erlassen: "Uns war es wichtig, dass wir dichteres Bauen prinzipiell ermöglichen, dass Streitpunkte aus dem alten Recht entfallen und dass wir die kommunale Selbstverwaltung stärken. Wir verschaffen den Gemeinden deutlich mehr Handlungsspielraum. Viele Vorgaben können die Gemeinden zukünftig selbst flexibel anpassen und regeln." Wie viele eigene Satzungen es letztlich gebe, werde man sehen.

Welchen Weg geht ein Bauantrag nun und wann beginnt die Drei-Monats-Frist?

Im Landkreis Augsburg reichen die Bauherren ihre Baugesuche weiterhin bei der Gemeinde ein. Dort wird der Antrag geprüft und dem zuständigen Gremium, Bauausschuss oder Gemeinderat, zur Entscheidung vorgelegt. Liegt das Einverständnis vor, geht es weiter zur unteren Bauaufsichtsbehörde im Landratsamt. Diese hat dann drei Wochen Zeit zu prüfen, ob alle nötigen Unterlagen vorliegen. Falls keine Unterlagen nachgefordert werden, läuft die Drei-Monats-Frist. Bei Nachforderung beginnt die Frist drei Wochen nachdem die restlichen Unterlagen eingereicht sind. Die Frist kann aber einmalig verlängert werden, "wenn erforderliche schwierig zu treffende fachliche Feststellungen und Beurteilungen nicht rechtzeitig beigebracht werden können", heißt es vom Landratsamt. Dazu gehören zum Beispiel naturschutzrechtliche Fragen, aber auch die Frage, ob das Landratsamt die Gemeinde überstimmt, wenn diese dem Bauantrag ihr Einvernehmen verweigert. Für die Bauherren bedeutet die Neuregelung, dass sie künftig vor dem Start der Planung abfragen müssen, ob ihre Gemeinde eine Abstandsflächensatzung hat.

Im Landkreis Augsburg dauert eine Baugenehmigung durchschnittlich 83 Tage

Wie lange dauern Baugenehmigungen bisher im Landkreis?

"Die Verfahrensdauer von Bauantragsverfahren im vereinfachten Genehmigungsverfahren liegt im Jahr 2020 aktuell bei durchschnittlich 83 Tagen (gerechnet von Eingangsdatum im Landratsamt bis zur Erstellung des Abschlussdokumentes)", teilt das Landratsamt dazu mit. Länger dauert es, wenn die Unterlagen unvollständig sind oder noch Stellungnahmen von Fachstellen ausstehen - deshalb sind noch nicht alle Bauanträge des Jahres 2020 abgearbeitet. Bayernweite Zahlen zur Dauer von Baugenehmigungen liegen dem Ministerium nicht vor.

