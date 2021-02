18:30 Uhr

Mehr Parkflächen an der Jahnstraße in Schwabmünchen

Eigentlich geht es in den Sitzungen des Schwabmünchner Bauausschusses meist um den Zuwachs neuer Gebäude. In der vergangenen Sitzung war dies auch wie gewohnt ein umfassender Teil der Tagesordnung. Mehrere Neubauten und Erweiterungen von Wohngebäuden standen auf der Tagesordnung und bekamen auch ohne Probleme die Zustimmung der Räte. Ebenso wurde über den Bau eines Motorradladens samt Werkstatt im neuen Gewerbegebiet an der A30 positiv beschieden.

Parkflächen in Schwabmünchen sind nur vorübergehend

Doch Schwabmünchen wird bald auch ein Gebäude weniger haben. In der Jahnstraße wird das Gebäude unterhalb des Wochenmarktes abgerissen. Carolin Maier vom Bauamt stellte dar, dass es keinen Sinn macht, das Gebäude zu erhalten. Zum einen laufen die Planungen der Stadt in eine andere Richtung, zum anderen ist das Gebäude sehr marode. Daher wird das Anwesen nun entrümpelt und abgerissen. Bis über die endgültige Nutzung der Fläche entschieden ist, soll sie als Parkplatz dienen.

Anzahl der Stellplätze ist zu gering

Ein Bauantrag wurde abgelehnt und an den Stadtrat weitergegeben. Beantragt war die Nutzungsänderung einer ehemaligen Metzgerei mit Mehrgenerationenwohnung in der Fuggerstraße in die Form der derzeitigen Nutzung – ein Dönerimbiss und vier Wohnungen. Die grundsätzliche Ablehnung ist in der deutlich zu geringen Anzahl an Stellplätzen begründet. Da befürchtet wird, dass der bestehende städtebauliche Missstand bei einer Genehmigung verfestigt wird, hat der Bauausschuss den Bauantrag mit der Empfehlung, diesen zurückzustellen, an den Stadtrat weitergeleitet. Dieser entscheidet bereits am Dienstagabend (19 Uhr, Stadthalle) in seiner Sitzung über eine Zurückstellung. Die Bauverwaltung befürchtet, dass eine Bewilligung des Vorhabens in der ehemaligen Metzgerei den Planungszielen im Bereich der Innenstadt widerspricht.

