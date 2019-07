19.07.2019

Mehr Plätze bei Lewazi

Abendkasse für zwei Aufführungen

Noch weitere Sitzplätze in der Turnhalle nachgerüstet haben die Verantwortlichen für die Projektwoche der Leonhard-Wagner-Schulen mit Namen Lewazi. Deshalb gibt es für die öffentlichen Aufführungen am heutigen Freitag und am morgigen Samstag, 20. Juli, jeweils 19.30 Uhr, noch Karten an der Abendkasse. Der Eintrittspreis beträgt fünf Euro.

Das Zirkus-Programm bietet 20 Einlagen wie Jonglage, Einradfahren, Akrobatik, Tanz, Rhönradfahren und, besonders spektakulär, die Luftakrobatik. Rund 70 Akrobaten kommen aus den drei Leonhard-Wagner-Schulen. Zusätzlich treten etwa 30 Personen auf, die besondere Fähigkeiten haben. Auch für das sonntägliche Konzert Sarah R. and Friends (ab 19.30 Uhr) gibt es noch Karten.

Einlass und Biergartenbetrieb ist jeweils eine halbe Stunde vor Veranstaltungsbeginn. Zusätzlich wird am Sonntag für alle Zirkusbegeisterten ein Biergartenbetrieb zwischen 11 und 13 Uhr geboten. (rr-)

