Mehr Platz für Therapie und Mittagessen

Die Königsbrunner Brunnenschule erweitert und modernisiert ihre Heilpädagogische Tagesstätte. Bei der Gestaltung der Räume spielen viele kleine Details eine große Rolle. Was die Leitung mit dem Bauprojekt erreichen will

Von Adrian Bauer

Noch herrscht das Flair der 70er-Jahre unangefochten im Eingangsbereich der Heilpädagogischen Tagesstätte der Königsbrunner Brunnenschule: Dunkle Fliesenböden, viel Beton, der mit Farbe freundlicher gestaltet wurde. 40 Jahre hat das Haus gute Dienste als Heimat für Büro- und Therapieräume sowie für die Essensräume geleistet. Doch jetzt braucht es eine Frischzellenkur: Der Trägerverein Lebenshilfe Augsburg investiert vier Millionen Euro in die Umgestaltung und Erweiterung des Bereichs. Ein moderner Anbau ist seit dem Ende der Osterferien im Dienst, jetzt wird der Altbau umgestaltet.

Der Übergang in den neuen Bereich fühlt sich momentan noch an wie eine Zeitreise. Durch eine Glastür kommt man aus dem Altbau in einen modernen, freundlich gestalteten Speisesaal mit großen Fenstern und hellen Holzverkleidungen an den Wänden. Dort sollen die 200 Ganztagsschüler in Zukunft in Etappen ihr Mittagessen einnehmen.

Tagesstättenleiter Thomas Reuß freut sich auf die neuen Möglichkeiten – allein schon, dass die Servierwagen nicht mehr über den Fliesenboden rumpeln müssen: „Aber es gibt auch neue Herausforderungen. Größere Räume bedeuten auch, dass mehr Kinder gleichzeitig essen. Wir werden sehen, wie unsere Schüler damit zurechtkommen.“ Damit es nicht zu laut wird, wurde die Decke mit Paneelen abgehängt, die einiges an Schall schlucken.

Im Obergeschoss sollen sich in Zukunft ganz neue Therapiemöglichkeiten ergeben, sagt Reuß: „Wir wollen uns hier breiter aufstellen. Damit erfüllen wir auch einen Wunsch vieler Eltern.“ Maximal 230 der 320 Schüler der Brunnenschule können betreut werden. Im Neubau sind Räume für Ergotherapeuten und Kunst- und Werktherapie für Gruppen und einzelne Schüler entstanden, die ein deutlich breiteres Angebot für die Schüler ermöglichen. Außerdem wird es erstmals einen Snoezelenraum geben, wo Kinder sich unterstützt von Therapeuten entspannen können. Die Zimmer sind genau auf ihre Nutzungen ausgerichtet. Beim Thema Ergotherapie geht es zum Beispiel darum, die Motorik der Kinder zu stärken, was sich wiederum positiv auf die geistige Entwicklung auswirkt. Der Raum bietet dafür verschiedene Geräte, aber auch einen großen Spiegel, der es den Kindern ermöglicht, sich selbst und ihre Bewegungen wahrzunehmen. Braucht der Therapeut den Spiegel nicht, kann er ihn komplett verhängen und so Ablenkungen von den Inhalten vermeiden. Aus demselben Grund stehen die Computer in Schränken und können bei Bedarf versteckt werden, sagt Thomas Reuß: „Auf manche Kinder übt der Rechner eine so große Anziehungskraft aus, dass sie sich auf nichts anderes richtig konzentrieren.“ Bis die neuen Möglichkeiten aber voll genutzt werden können, muss erst einmal die Umgestaltung des Altbaus angegangen werden. In den Osterferien sind die Mitarbeiter in den neuen Trakt umgezogen und haben ihre Arbeitsplätze geräumt. Einige Büros werden während der Umbauphase in Containern untergebracht. Eine Herausforderung ist die Therapeutensuche, sagt Thomas Reuß: Gerade Physiotherapeuten seien in Augsburg sehr gefragt. Man ist aber guten Mutes, die Stellen zeitnah besetzen zu können.

Seit dem 29. April geht der Betrieb der Tagesstätte in den neuen Räumen weiter. Wegen der Bauphase fällt in diesem Jahr das Sommerfest aus, dafür soll 2020 größer gefeiert und mit einem Tag der offenen Tür die neuen Möglichkeiten präsentiert werden.

