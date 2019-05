vor 43 Min.

Mehr Schüler bringen mehr Putzbedarf

Das Schulhaus an der Römerallee wird jetzt häufiger gereinigt

Im Schulhaus an der Römerallee muss der Reinigungszyklus deutlich erhöht werden. Der Hauptausschuss des Stadtrats fand die Argumente der Verwaltung stichhaltig und stimmte zu, die Toiletten täglich statt einmal nun zweimal reinigen zu lassen, die Klassenzimmer werden statt dreimal in der Woche nun nach jedem Schultag geputzt.

Grund dafür ist die neue Nutzung seit Herbst 2018. Das Gebäude war vor 15 Jahren für die zweite Haupt-, später Mittelschule in Königsbrunn erbaut worden, seit vergangenem September dient es als Ausweichquartier für die Kinder der Grundschule Süd, die derzeit umfassend energetisch saniert und umgebaut wird. Bis Sommer 2018 wurden dort 138 Mittelschüler unterrichtet, jetzt kommen täglich 386 Grundschüler. Die Mittelschüler sind nun allesamt im Gebäude an der Schulstraße, der früheren König-Ludwig-Schule, zusammengefasst.

Schon der bloße Anstieg der Schülerzahlen mache deutlich, dass jetzt einfach mehr Schmutz in Klassenzimmern und Toiletten zu beseitigen ist. „Grundschüler bewegen sich einfach ganz anders als ältere Schüler“, erläuterte Andreas Eser vom Immobilienmanagement der Stadt.

Zudem sind jetzt in den Klassenzimmern viel mehr Unterrichtsgegenstände deponiert, auch das koste die Reinigungskräfte mehr Zeit, sagte Eser. Schulreferentin Ingrid Gärtner (CSU), die vor mehreren Jahren als Konrektorin an der Schule tätig war, betonte, damals hätten Lehrer und Hauptschüler sehr auf Sauberkeit geachtet. Das sei mit den Grundschülern nicht so einfach zu schaffen. (hsd)

