vor 18 Min.

Mehr Schutz für die Bobinger Ölwiesen an der Singold

Plus Ursprünglich sollten die Ölwiesen in Bobingen bebaut werden. Jetzt ändert die Stadt den Flächennutzungsplan.

Von Elmar Knöchel

In einer früheren Version des Flächennutzungsplans für das Gebiet der Ölwiesen – das sind die Uferflächen der Singold im Bereich der Realschule – wurde das gesamte Gebiet einmal als Bauland ausgewiesen. In den vergangenen Jahren hatte es immer wieder einzelne Bauanträge für das Gebiet gegeben. Das Thema ist nun vom Tisch.

Bei einer Bewerbung der Stadt Bobingen für die „kleine Gartenschau“ vor einiger Zeit wurde angeregt, die Ölwiesen als Verlängerung des Singoldparks zu erhalten und eine durchgängige Grünanlage in Richtung Süden zu schaffen. Ob dieser Grünstreifen in seiner jetzigen Form erhalten bleiben soll oder ob er, in Anlehnung an den Singoldpark, einen eher parkartigen Charakter bekommen soll, wurde nicht erörtert.

Fläche zwischen Poststraße und Ölwiesenweg in Bobingen stand zur Debatte

Damals wurde der Flächennutzungsplan bereits geändert und nur noch die Fläche zwischen Poststraße und dem Ölwiesenweg als Bauland ausgewiesen. In einem gemeinsamen Antrag wollten nun die Fraktionen der CSU, der Freien Wähler und der Grünen erreichen, dass die Ölwiesen komplett von einer möglichen Wohnbebauung ausgeschlossen werden.

Denn die Flächen seien wegen des hohen Grundwasserstandes ein schlechter Baugrund. Zudem würde der große Höhenunterschied zur Poststraße eine Anbindung an das bestehende Kanalsystem behindern. Es müsste eine teure und aufwendige Druckleitung gebaut werden. Außerdem handele es sich um ökologisch wertvolles Gebiet. Daher wäre ein erhöhter Bedarf an Ausgleichsflächen zu erwarten. Nach kurzer Beratung wurde die Änderung des Flächennutzungsplans einstimmig beschlossen. Die Ölwiesen sind nun kein Bauland mehr. Über eine zukünftige Gestaltung wurde noch nicht beraten.

Lesen Sie auch:

Themen folgen