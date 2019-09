19.09.2019

Mehr Wohnkomfort und Klimaschutz im eigenen Haus

2016 und 2018 wurden Hausbesitzer im Rahmen der „Energiekarawane“ beraten. Wie sich das ausgewirkt hat

Von Hermann Schmid

Es war eine recht kleine Karawane aus gerade mal acht Energieberatern, die im Herbst vergangenen Jahres durch die Wohngebiete zwischen Augsburger-, Haunstetter-, Mindelheimer- und Wertachstraße zog – ohne Kamele, dafür aber mit viel Fachwissen zum weiten Themenfeld der energetischen Sanierung. In kostenlosen einstündigen Beratungsgesprächen gab es Anregungen für etwa 100 interessierte Hausbesitzer. Was genau diese bewirkt haben, das wird aktuell mit einer Fragebogenaktion ermittelt.

Nimmt man die Ergebnisse der ersten „Energiekarawane“ in der Stadt vom Herbst 2016, dann kann man unterstellen, dass sich die Aktion positiv auf Hausbesitzer und Klima ausgewirkt hat. Margit Spöttle, die Klimaschutzbeauftragte des Landkreises, stellte am Dienstagabend im Rat diese detaillierte Auswertung vor. 2016 hatten von 440 angeschriebenen Hausbesitzern im Bereich zwischen Blumenallee, Jäger-, Aumühl- und Weidenstraße exakt 102 die Berater eingeladen. Es waren überwiegend Besitzer von Einfamilienhäusern, die meisten erbaut in den frühen 1960er- und den späten 1980er-Jahren. Die Beratungsquote liegt damit deutlich höher als in Augsburg, aber deutlich niedriger als etwa in Schwabmünchen. „Je ländlicher die Region, desto besser ist die Beteiligung“, fasste Margit Spöttle diesen Aspekt der Auswertung zusammen.

Genau die Hälfte teilte ein Jahr später mit, was sie nach den Beratungen – die drei Viertel von ihnen als „Erwartungen voll erfüllt“ oder gar „übertroffen“ einstuften – unternommen hatten. Überwiegend waren es gering-investive Maßnahmen, sagte Spöttle, oft wurden aber auch Fenster und Außentüren ausgetauscht, seltener die Heizung modernisiert, noch seltener in verstärkte Dämmung oder erneuerbare Energieträger investiert.

Im Durchschnitt wurden pro Gebäude rund 12000 Euro ausgegeben, ein Viertel nahm dafür auch Fördermittel in Anspruch. „Wir stellen eine hohe Hebelwirkung der öffentlichen Gelder fest“, sagte Spöttle. In 26 Prozent der Fälle waren Betriebe aus Königsbrunn eingebunden, bei über der Hälfte kamen sie aus der Region. Es gab aber auch Energiesparer, die alles selber machten: „Das waren wohl vor allem einfache Dämmarbeiten.“ Mit vier bis acht Prozent liegt die Sanierungsquote nach einer Energiekarawane deutlich höher als im Bundesdurchschnitt (ein Prozent).

Weil nach den Worten von Spöttle die Aktion „positiv für das Klima, für die Hausbesitzer und für die heimische Wirtschaft“ ist, soll sie auch in Königsbrunn fortgeführt werden. Alwin Jung (Grüne) wies darauf hin, dass die Brunnenstadt durch ihre homogenen Baugebiete mit Gebäuden in ähnlichem Alter ein gutes Terrain dafür sei. Harro von Dunker, im Rathaus betraut mit den Bereichen Energieeinsparung und Klimaschutz, sagte, eine Neuauflage sei für 2020 geplant. Der zweijährige Rhythmus habe sich bewährt. Florian Kubsch (SPD) lobte die Aktion, bemängelte aber, dass der Referent des Stadtrats für Umwelt, sein Fraktionskollege Wilhelm Terhaag, nicht eingebunden war.

Übrigens: Auf die Frage, welche Wirkung sie bemerken, nannten viele Hausbesitzer geringere Heiz- und Stromkosten, einige auch die Wertsteigerung der Immobilie. Ganz oben steht jedoch für die meisten der „gestiegene Wohnkomfort“.

