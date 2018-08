vor 20 Min.

Mehr als nur ein Spielplatz

Das Gelände im Bobinger Singoldpark überzeugt nicht nur mit den neuen Fitnessgeräten. Es gibt aber zwei Punkte, die für Eltern noch besser gelöst sein könnten.

Von Anja Fischer

Es ist mehr als nur ein Spielplatz, was da in den vergangenen Jahren an der Bobinger Parkstraße gegenüber dem Hallenbad Aquamarin entstanden ist. Eingebettet in den Singoldpark finden große und kleine Besucher dort jede Menge Spiel- und Sportmöglichkeiten.

Schon die Anfahrt gestaltet sich familienfreundlich: Mit dem Kinderwagen oder Fahrrad können die Besucher durch den grünen Singoldpark am Bachufer entlanglaufen, wer von weiter herkommt und mit dem Auto fahren muss, hat den großen Parkplatz am Aquamarin gleich nebenan. Auf dem Spielplatz findet man nicht nur im großen Sandkasten einen kleinen Spielturm mit verschiedenen Ebenen und Sandaufzug sowie Wipptiere für Kleinkinder, sondern auch einen großen Rutschenturm, ein weiteres Klettergerüst mit Rutsche, eine Wippe und zwei Schaukeln für Kinder vom Kindergarten- bis zum Schulalter.

Auch Trimmgeräte gehören dazu

Die neu eingerichteten Trimm-fit-Geräte am nordöstlichen Spielplatzrand bieten zudem Jugendlichen, Eltern und Großeltern die Möglichkeit, sich sportlich zu betätigen – mit Kind oder mit den auf dem Spielplatz spielenden Kindern im Blickfeld. Vor allem das Trampolin kommt bei allen Altersklassen gut an.

Oft ist Alexander Keller mit seinen Kindern, dem neunjährigen Konstantin und der siebenjährigen Viktoria, auf dem nahegelegenen Spielplatz. Konstantin mag am liebsten die große Rutsche oder das neue Trampolin, während es seine Schwester freut, dass der Spielplatz viel zum Klettern und Balancieren bereithält.

Ihr Vater spricht dem Platz ebenfalls ein großes Lob aus. „Schon als die Kinder ganz klein waren, waren wir oft hier, und es war immer okay“, sagt er. „Mit den neuen Sportgeräten ist es richtig super.“ Hier könne man mit älteren Kindern auch gut zusammen turnen. Die benachbarten Sportgeräte finden auch die beiden 18-jährigen Laura und Jonas gut, die schon zum zweiten Mal hierher zum Trainieren kommen. „Die Geräte machen echt Spaß, und man kann den Schwierigkeitsgrad steigern“, stellen sie fest.

Vater lobt auch die Sitzbänke für Eltern

Alexander Keller lobt zudem die vielen Sitzgelegenheiten rund um den Platz. Tatsächlich gibt es verschiedene Sitzgruppen mit Tisch und rund um den Sandkasten zahlreiche Bänke oder Baumstämme, die zum Sitzen einladen und von denen aus man stets einen guten Blick auf die spielenden Kinder hat. Daneben sind etliche Papierkörbe platziert, die von der Stadt auch regelmäßig gelehrt werden. Ebenso regelmäßig werden die Grünflächen gemäht und die Bäume zur Sicherheit auf morsche Äste überprüft. Auch ein Pluspunkt: Beim nahegelegenen Kiosk des Minigolfplatzes können sich Besucher im Sommer mit einem Eis abkühlen.

So ausgestattet, ist der Spielplatz an der Parkstraße ein guter Treffpunkt für Menschen im Alter von 0 bis 99 Jahren. Die Trimm-Geräte sind alle neu, die Spielgeräte gut in Schuss. Alles funktioniert, nichts ist kaputt.

Einzig zwei Punkte bemängelten Eltern auf dem Spielplatz: eine fehlende Kleinkinderschaukel und dass zwar um den Spielplatz herum viele schöne große Bäume stehen, aber der Spielplatz selbst vom frühen Mittag bis zum späten Nachmittag in der prallen Sonne liegt. Ein Baum zwischen den Sandplätzen oder ein Sonnensegel könnten hier gerade für kleinere Kinder Abhilfe schaffen. Sonst laden die Grünflächen zum Picknicken ein, ungestört durch Fußball und Co., denn der nördlich gelegene Bolzplatz sorgt hier für Abhilfe.

Fazit: ein Platz für die ganze Familie – vom Enkel bis zum Opa. Vier von vier Schaufeln.

