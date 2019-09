00:31 Uhr

Mentoringprogramm der Frauenunion

Das Projekt soll Frauen beim Einstieg in die Politik helfen

Der Bezirksvorstand der Frauenunion (FU) Schwaben traf sich zur konstituierenden Sitzung. Neben der Planung der Veranstaltungen für das kommende Jahr und der Besprechung der Anträge für die Landesversammlung war das Frauenförderprogramm „Frauen fördern Frauen“ der FU Schwaben ein zentrales Thema.

Katrin Maier, eine der stellvertretenden FU-Bezirksvorsitzenden, ist Leiterin dieses Programms. Jacqueline Staudacher, Vorsitzende der FU Wertach (Bobingen) und Beisitzerin im Bezirksvorstand Schwaben, gab neben den anderen Mentees des Vorjahres einen kurzen Bericht über ihren Werdegang. Das Frauenförderprogramm der FU Schwaben hat sich zum Ziel gesetzt, Frauen in der Politik zu fördern und Frauen für die Politik zu gewinnen. Die teilnehmenden Frauen haben die Möglichkeit, an politischen Veranstaltungen teilzunehmen und Politiker kennenzulernen. Jeder Mentee bekommt eine Mentorin zur Seite gestellt. Die Mentorinnen sind erfahrene Politikerinnen, sie beraten die Mentees, um erfolgreich in die Politik einsteigen und sich weiterentwickeln zu können.

In diesem Jahr konnte der Bezirksvorstand eine Gruppe neuer Mentees begrüßen, unter ihnen viele junge, gut ausgebildete junge Frauen. Die Frauenunion Schwaben setzt große Hoffnungen in diese jungen Kandidatinnen.

