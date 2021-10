2022 soll es wieder ein Bergrennen in Mickhausen geben

Plus Nach zwei Jahren Zwangspause soll 2022 das Bergrennen in Mickhausen wieder stattfinden. Dafür sprechen sich die Mitglieder des ASC Bobingen aus.

Nach zwei coronabedingten Absagen 2020 und 2021 nimmt das Bergrennen Mickhausen einen neuen Anlauf. Im Oktober des kommenden Jahres soll die traditionsreiche Motorsportveranstaltung im Herzen der Stauden wieder stattfinden. So ist es jedenfalls der erklärte Wunsch der Vereinsmitglieder des Automobil Sport Clubs (ASC) Bobingen, der das Bergrennen vor 20 Jahren wiederbelebt hat.